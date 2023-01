Rifiuti, l’appalto finisce al Tar 

Deciderà il Tar sull’appalto milionario per la raccolta dei rifiuti a Gonnosfanadiga. La ditta uscente Cosir ha impugnato la gara vinta dalla Teknoservice. Il nuovo contratto, della durata di otto anni, prevede un costo di 760 mila euro all’anno, per un totale di sei milioni, per la raccolta dei rifiuti che l’azienda torinese ha iniziato dal primo gennaio nonostante la ditta ricorrente abbia chiesto la sospensiva. Tra Teknoservice e Cosir non c’è stata competizione poiché quest’ultima è stata esclusa dalla commissione giudicatrice del servizio di igiene urbana del Comune.

Il motivo

«Il numero identificativo seriale della marca temporale dell’offerta economica della ditta Cosir srl caricata nella piattaforma non corrisponde con il numero seriale inserito a sistema prima della scadenza per la presentazione delle offerte», è la causa dell’esclusione indicata sul sito del Comune. La marca temporale è uno strumento che ha la funzione di validare la data e l’orario dei documenti informatici. Ma, come spiega l’avvocato del Comune Antonio Avino, il motivo del ricorso non sarebbe solo questo: «La Cosir ha impugnato l’aggiudicazione per due motivi: la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte e l’esclusione a causa di una discrasia tra il numero della marca temporale relativa all’offerta economica indicata nella domanda di partecipazione e quella effettiva. Lamenta il fatto che si sia trattato di un errore in buona fede e che l’amministrazione di ciò avrebbe dovuto tener conto».

La decisione

Come detto, la Cosir ha chiesto la sospensiva della procedura ma intanto la Teknoservice ha già iniziato a lavorare in virtù dell’aggiudicazione disposta dal Comune. L’udienza al Tar è fissata per il 25 febbraio.