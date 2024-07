Rifiuti, la tassa sarà più salata 

Ancora è in discussione il bando del nuovo servizio di igiene urbana che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno, ma una certezza c’è già: la Tassa sui rifiuti (Tari) aumenterà e in alcuni casi anche in maniera consistente. Questo è quanto emerso durante l’ultima seduta del Consiglio quando, con il voto quasi unanime della maggioranza (con il solo parere contrario di Diego Fronterrè del gruppo Pietro Morittu sindaco e con il voto contrario dell’opposizione eccetto l’astensione di Monica Atzori del gruppo misto) sono stati approvati due atti che determinano l’incremento delle spese che i cittadini dovranno affrontare.

Il piano

In primis è stato approvato l’aggiornamento del piano economico finanziario del servizio integrato della gestione dei rifiuti per il biennio 2024-2025 e, a seguire, le nuove tariffe Tari per l’anno 2024. Il sindaco nel suo intervento introduttivo ha evidenziato come «c’è stato un aumento complessivo dei costi quantificato in circa 355 mila euro e, nonostante il recupero dell’evasione e senza politiche governative di revisione delle tariffe, sarà impossibile nei prossimi anni far sostenere ai nostri cittadini questi continui aumenti, che per il 2024 sono in media del 6 per cento». Il primo cittadino ha poi voluto rimarcare che l’amministrazione ha pensato alle fasce deboli: «Già nel Consiglio del 24 luglio approveremo una prima variazione di bilancio di 200 mila euro a sostegno delle famiglie più in difficoltà».

In aula

Il dibattito in aula è stato molto animato. Per quanto riguarda la valutazione media dell’aumento non tutti l’hanno interpretata allo stesso modo. L'esponente di Fratelli d’Italia Daniela Garau ha espresso la sua contrarietà: «Le utenze domestiche, ovvero le famiglie, subiranno degli aumenti che andranno, a seconda del numero dei componenti, dal 13,5 a poco meno del 15 per cento a cui va aggiunta la componente fissa della tariffa. Non vanno poi dimenticate le 24 categorie non domestiche che vedono un aumento medio al mq tra lo 0,40 e lo 0,73 euro». Calcolatrice alla mano, su una bolletta di 400 euro per una famiglia, l’aumento potrebbe oscillare tra i 54 e i 60 euro, più la tariffa fissa. Anche nella maggioranza c’è, chi pur avendo votato a favore, ha manifestato più di una perplessità. Come Giacomo Guadagnini, capogruppo del Pd: «Abbiamo votato con molta sofferenza. – dice – Oggi i cittadini non sono soddisfatti del servizio e lamentano la mancanza di controllo da parte dell’amministrazione. Faccio notare che se il servizio, com’era possibile fare, fosse stato rimodulato due anni fa, si sarebbero ottenuti dei risparmi importanti, esternalizzando per esempio lo sfalcio dell’erba e la pulizia delle piazze». La domanda nasce spontanea, perché allora il voto positivo? «Con senso di responsabilità – conclude - e in attesa di un nuovo servizio controllato dall’esterno come da noi proposto». Anche Antonio Caggiari, per il gruppo "Uniti per rinascere” ha votato a favore con alcune rimostranze: «Siamo certi delle assicurazioni del sindaco a sostegno dei ceti deboli e sulla rivisitazione di alcune parti del nuovo bando».

