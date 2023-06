Rifiuti, la tariffa puntuale non c’è 

Slitta al 2024 l’applicazione della tariffazione puntuale per la tassa dei rifiuti nei sei comuni dell’Unione del Parteolla. La sperimentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata, avviato lo scorso anno, non ha ancora fornito dati sufficienti per definire la nuova Tari. È quanto emerso nel corso di un incontro pubblico a Dolianova sulle nuove modalità della raccolta dei rifiuti.

Le percentuali

«Abbiamo bisogno di fare altre valutazioni», ha detto Simone Saiu, responsabile dell’esecuzione del contratto stipulato dall’Unione con la Cosir, ditta vincitrice dell’appalto dei rifiuti da 10,5 milioni di euro per i prossimi 6 anni. «A Dolianova, per esempio, non è chiaro perché su 4.500 utenze la media settimanale sia di circa 1.200 conferimenti. Va comunque sottolineato che stiamo parlando di un territorio virtuoso: nel 2022, la quota media della differenziata nei sei comuni del Parteolla è stata dell’82,5 per cento». Un risultato confortante che non soddisfa del tutto gli amministratori: «A Dolianova nell’ultimo anno c’è stato un fortissimo segnale: siamo passati dal 79 all’84 per cento di differenziata – dice l’assessora al Decoro urbano Annarita Agus – ci sono ancora margini di crescita. Purtroppo dobbiamo combattere con chi abbandona i rifiuti. Le bonifiche costano moltissimo e questo incide sui costi complessivi di smaltimento».

Le discariche

Quella dell’abbandono della spazzatura in campagna è una piaga che non si riesce ad estirpare. Alcune zone sono state trasformate in vere e proprie discariche a cielo aperto. Difficile fare i controlli a causa degli organici ridotti della Polizia locale. Anche la soluzione delle foto-trappola non è facilmente percorribile: non risolvono il problema e costano tantissimo: circa 7.000 euro per ogni punto di osservazione: «Va cambiata la mentalità delle persone, occorre insistere con l’informazione – dice il sindaco Ivan Piras – vedere la spazzatura disseminata in campagna è inspiegabile. Tra l’altro a Dolianova c’è un ecocentro che funziona benissimo nel quale si può smaltire ogni tipo di rifiuto». Dolianova è comunque un comune virtuoso: la Tari quest’anno rimarrà invariata nonostante l’aumento del costo del servizio di circa il 6 per cento dovuto al rincaro dei carburanti. Conferire correttamente assicurerà in futuro un forte risparmio a Comune e utenti: «L’obiettivo della tariffazione puntuale è proprio quello di premiare i cittadini più attenti – rimarca Giampaolo Bruno responsabile della comunicazione della Cosir – chi ha dei dubbi può chiamare il nostro numero verde 800 069 960. Avrà tutte le informazioni di cui ha bisogno».