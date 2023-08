Rifiuti, la stretta gentile del Comune 

Raccolta differenziata non conforme: nuova stretta del Comune contro i trasgressori. Dal primo settembre, infatti, gli operatori non ritireranno più il secco conferito in modo non corretto nei sacchi e nei contenitori diversi da quelli previsti dal servizio di raccolta.

Un’azione che si è resa necessaria sia per riuscire ad attivare una tariffazione puntuale, che verrà introdotta dal primo gennaio 2024 sia per ridurre il quantitativo di rifiuti indifferenziati prodotti dai monserratini. L’obiettivo del Comune è quello di proseguire nella direzione di città virtuosa nella raccolta differenziata considerato che negli ultimi mesi: Monserrato ha, infatti, raggiunto l’84 per cento di buona raccolta. Un risultato importante che incide sulle tasche dei residenti: più si raccoglie in maniera conforme e più si hanno sgravi dalla Regione.

Il sindaco

«Proprio per poter mantenere questi ottimi risultati, dove siamo passati da una raccolta differenziata che raggiungeva il 72 per cento fino a una costante dell’84 è necessario in previsione della nuova raccolta differenziata portare delle piccole modifiche per far si che soprattutto il secco venga conferito bene o non abbandonato nei cestini pubblici», spiega il sindaco Tomaso Locci, «con i nostri concittadini ci sarà sempre tolleranza e buon senso, ma bisogna lavorare per produrre sempre meno secco». Nessun allarmismo dunque per le novità introdotte, ma solo un invito ai monserratini a mantenere la città più pulita e decorosa e per questo a l’amministrazione ha messo a disposizione una serie di strumenti per “non sbagliare”.

Consigli utili

Sul sito di Gesenu, l’azienda che si occupa del servizio, ci sono tutte le informazioni utili per un corretto conferimento dei rifiuti. Nella Home è presente una guida denominata “Dove lo butto” che fornisce tutte le indicazioni necessarie per la corretta differenziazione. Cliccando inoltre su “Raccolta differenziata Monserrato” è possibile scaricare e consultare l’ecobolario guida per la separazione dei rifiuti. Così come è sempre attivo il punto informazioni di via Giulio Cesare.

«Vogliamo arrivare a gennaio con una situazione chiara e limpida», aggiunge l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi, «continueremo a sensibilizzare i concittadini e ad accompagnarli nel percorso verso una buona raccolta. Ricordiamoci che non è solo una questione di decoro e igiene pubblica, ma anche di risparmio: abbiamo raggiunto ottimi risultati, cerchiamo di non vanificarli». Intanto si ragiona su ulteriori forme di supporto, in particolare per gli anziani. )

RIPRODUZIONE RISERVATA