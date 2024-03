«Rifiuti, la Puglia è la nuova Terra dei fuochi» 

BARI. La Puglia rischia di essere gravemente inquinata dalla criminalità organizzata con lo smaltimento illecito dei rifiuti dati alle fiamme, interrati o abbandonati. A lanciare l’allarme è il procuratore di Bari, che parla di «nuova terra dei fuochi». Nella sua audizione nella commissione parlamentare di inchiesta sugli illeciti connessi al ciclo dei rifiuti, Rossi ha descritto un quadro preoccupante invitando a tenere alta la guardia anche sul crescente flusso di rifiuti provenienti dalla Campania e poi smaltiti illecitamente «soprattutto nel Foggiano e nella provincia Barletta-Andria-Trani». E sempre dalla Campania partiva l’ingente flusso di rifiuti verso l’Africa - dove poi venivano bruciati o interrati - portato alla luce ieri dalla procura di Potenza. Il traffico era basato su un contratto firmato il 30 settembre 2019 a Polla (Salerno) tra un società campana e una tunisina per il trasporto di 120 mila tonnellate di scorie. Oltre all’arresto di un funzionario della Regione Campania sono state eseguite dieci misure cautelari. Quanto alla Puglia, Rossi parla di «danni notevolissimi», evidenziando che per fermare il trasporto illecito di rifiuti «bisogna aumentare i controlli su strada: un camion che sgocciola va fermato immediatamente»: lo sgocciolamento è un modo «terrificante» per smaltire su strada «un quantitativo enorme di sostanze pericolosissime».

