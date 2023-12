Rifiuti, la mobilitazione dei volontari 

I rifiuti abbandonati? Li raccolgono i cittadini. Da soli o in gruppo, i volontari stanno dando una grossa mano nella bonifica di discariche e depositi irregolari di spazzatura in tutto il territorio. E il bilancio di tre anni di attività di Cittadinanza Attiva Oikos è da record: 60 tonnellate di spazzatura raccolta, un centinaio di passeggiate ecologiche all’anno a cui se ne aggiungono circa 200 di singoli soci.«Vetro e lattine vanno per la maggiore» spiega i presidente di Oikos Michele Randaccio, «poi ci sono ingombranti e rifiuti pericolosi come l’eternit che non raccogliamo ma segnaliamo al settore Ambiente che avvia tutte le procedure».

La mappa del degrado

Le zone più critiche restano le lottizzazioni del litorale e la campagna dove si va a scaricare di tutto. Ma il posto preferito per l’abbandono di qualsiasi cosa sono i fiumi. Il più bersagliato è il Rio Foxi. Lungo i suoi argini e qualche volta persino dentro l’acqua, c’è un letamaio: dalle tavole di eternit, ai pneumatici agli ingombranti e persino carcasse di animali. Rifiuti che non creano solo un problema di igiene urbana ma che rischiano anche di bloccare il deflusso dell’acqua. Da tempo i rii che scorrono nel territorio quartese sono alla mercé degli incivili, trasformati in immondezzai a cielo aperto dove tempo fa erano state trovate persino carcasse di auto.«A marzo scorso» aggiunge Randaccio, «abbiamo bonificato l’argine del rio Su Pau con il WWF e abbiamo recuperato dieci pompe di calore insieme a roba idraulica, imballaggi di materiale edile, vecchi tubi, guaine, cartongesso ed eternit».

Discariche ovunque

L’agro quartese è il regno delle discariche di materiale edile che abbondano anche nell’immediata periferia della città come nella zona industriale di Sa Serrixedda e nella collina di Pitz’e Serra. E’ uno spettacolo desolante specchio di un fenomeno che sembra non si riesca ad eliminare definitivamente.

Lo smaltimento

A nascondersi dietro questi abbandoni selvaggi sono soprattutto i fuorilegge del mattone: chi continua a costruire o ad ampliare abusivamente. Smaltire costa – sui 25 euro a metro cubo, che salgono a 100-150 al metro cubo per la guaina – e così di preferisce buttare dove capita. Oltre al fatto che si deve essere registrati e smaltire con il formulario. E poi c’è l’amianto che va portato in discariche specializzate al costo di 400 euro per 20 metri quadri.

Un volontario qualche giorno fa ha riempito decine di bustoni nell’area dietro via Sant’Antonio mentre un altro ha ideato le passeggiate ecologiche per bonificare tutte le fermate del pullman di via Leonardo da Vinci. Altro punto critico poi è l’area attorno a via San Francesco. Anni fa era stata anche messa una sbarra per impedire gli accessi nella stradina sterrata. Non era servito.

RIPRODUZIONE RISERVATA