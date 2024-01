Rifiuti, la differenziata vola: 83 per cento 

A un anno e mezzo dall’avvio il nuovo appalto dei rifiuti di Monserrato comincia a ottenere i risultati promessi. Stando ai dati forniti da Comune e Gesenu, nel 2023 la differenziata ha infatti raggiunto l’83% con un picco dell’84% a ottobre. Dati record.

I risultati

In città si produce più umido di qualunque altra frazione mentre sembra entrato a regime anche il conferimento del secco, che segue a ruota, dopo un periodo di difficoltà e proteste. I monserratini inoltre utilizzano sempre di più le tre ecoisole informatizzate di via Cesare Cabras, via Capo Comino e via Nievo. Sono state installate ulteriori postazioni per la raccolta degli oli vegetali esausti e dell’abbigliamento usato. E poi c’è l’area dove sorge il campo rom, dove è stata creata un’isola ecologica presidiata che ha risolto il problema degli abbandoni di rifiuti.

L’assessora

«Con un’operazione congiunta del nostro settore con servizi sociali, polizia locale e Gesenu, siamo riusciti a sensibilizzare le famiglie rom a una maggiore attenzione allo smaltimento tramite un servizio di raccolta dedicato al campo rom», dice l’assessora Paola Piroddi, «questo sta comportando una riduzione del secco che producono e dell’abbandono di ingombranti attorno al campo. Ci sono ancora criticità che affronteremo nei prossimi mesi ma siamo sulla buona strada».

Con l’avanzo di amministrazione, sono stati stanziati 75 mila euro per l’acquisto e il posizionamento di cestini per la raccolta differenziata e per le deiezioni canine. «Il problema dei cestini è da affrontare seriamente poiché sono il punto di abbandono da parte degli incivili», dice Piroddi. «Grazie alla collaborazione tra uffici e Gesenu abbiamo fatto un monitoraggio su tutti i cestini in città e a breve avremo importanti novità. Ricordo anche che abbiamo implementato lo spazzamento delle strade».

Discariche ed ecocentro

A breve sarà attivo un ulteriore servizio di vigilanza ambientale per presidiare meglio il territorio, viste anche le tante discariche abusive presenti in alcune zone. Novità anche sull’ecocentro: «È pronta la delibera con il progetto definitivo, verrà portata in uno dei prossimi Consigli comunali per l'approvazione», conclude Piroddi. «Risultati frutto del lavoro di comunicazione del Comune e di Gesenu», dice il sindaco Tomaso Locci: «Abbiamo svolto progetti con le scuole e incontri di sensibilizzazione in vista delle nuove regole della tariffazione puntuale. A febbraio ce ne sarà un altro. Un grazie al costante monitoraggio e controllo da parte della Polizia locale e del Nogra».

