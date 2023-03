Rifiuti, la differenziata prende piede 

Bisognerà attendere ancora qualche mese prima di poter applicare la tariffazione puntuale alla tassa dei rifiuti nei Comuni del Parteolla. A oltre un anno dall’inizio della sperimentazione della nuova raccolta differenziata rimangono ancora alcune criticità: «Siamo a buon punto – dice il presidente dell’Unione dei Comuni del Parteolla Maurizio Cuccu – abbiamo bisogno ancora di qualche mese per sistemare alcuni aspetti ma intanto la raccolta differenziata funziona e anche quest’anno siamo tra le comunità più virtuose della Sardegna».

Primo bilancio

Dallo scorso febbraio ad oggi nei sei paesi dell’Unione (Dolianova, Settimo San Pietro, Serdiana, Donori, Soleminis e Barrali) si è registrato un incremento del 10% della raccolta differenziata rispetto al 2021. Frutto della sperimentazione avviata dalla Cosir, ditta vincitrice dell’appalto dei rifiuti per i prossimi 6 anni, che prevede il conferimento della spazzatura nei nuovi mastelli muniti di un codice di identificazione. E i dati dei primi due mesi del 2023 confermano il trend positivo: la media dei rifiuti separati nei Comuni del Parteolla raggiunge l’82,5 per cento con punte di quasi l’89% a Soleminis nel mese di gennaio. Buone pratiche che da sempre contraddistinguono il territorio, tra i primi in Sardegna a imboccare la strada della raccolta differenziata. «Questi dati ci consentiranno di incassare anche quest’anno le premialità previste dalla legge – sottolinea Cuccu – è un aspetto molto importante dal punto di vista economico. Separare bene consente ai Comuni di risparmiare sulle spese per lo smaltimento e di reinvestire le risorse in servizi per i cittadini».

Le tariffe

Anche quest’anno le tariffe della Tari non subiranno ritocchi verso l’alto nonostante i pesanti rincari dei prezzi del carburante. Il buon andamento della raccolta differenziata compenserà l’aumento dei costi. «Andrà ancora meglio quando si arriverà alla tariffazione puntuale – assicura Cuccu – la sperimentazione di questi mesi mostra che la frazione del secco è in netto calo. I cittadini hanno capito che più si differenzia meno si paga per lo smaltimento. Per arrivare al traguardo finale manca davvero poco». Tra le criticità segnalate la più importante riguarda le utenze commerciali: «Da noi ci sono molte piccole attività a cui non servono i mastelli da 200 litri. In molti casi ne basterebbe uno delle stesse dimensioni di quelli domestici, un altro aspetto da mettere a punto è il servizio di raccolta nelle periferie dei centri abitati dove si fa fatica ad offrire un servizio regolare».