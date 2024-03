Rifiuti, la differenziata non decolla  

Raggiunge poco più del 77 per cento la raccolta differenziata in città, ma la percentuale di secco resta sempre alta. Lo scorso febbraio, ma l’andazzo è più o meno lo stesso in tutti i mesi, la percentuale di indifferenziato ha toccato il 22,90 per cento, seconda solo all’umido che si attesta al 31,68.

Il nodo

Un dato consistente che incide sulla Tari e si sta cercando di abbattere in ogni modo con una serie di iniziative. Tra queste la campagna per l’utilizzo dei pannolini lavabili in cotone, che possono essere riutilizzati permettendo tra l’altro un risparmio medio di 1500-2000 euro per ogni famiglia che ha bimbi nella fascia di età da 0 a 2 anni.

Un progetto nato proprio per ridurre la percentuale di indifferenziato dal momento che, come aveva spiegato Paola Obino, 42 anni, responsabile dell’appalto di igiene urbana per il Comune di Quartu, «abbiamo verificato che circa il 60 per cento del secco è dato da panni per adulti e pannolini per i bambini usa e getta».

I numeri

Tornando ai dati, escluso l’umido, restano basse le altre percentuali di rifiuti raccolti: verde e ramaglie sono al 5,80 per cento, la carta all’8,80 e gli imballaggi di cartone all’1,95. E poi la plastica che si assesta al 6,43. Più alta la percentuale degli imballaggi di materiale vario che sfiora il 10 per cento.

Il problema ingombranti

Gli ingombranti ritirati ogni mese sono un risicato 1,71 per cento e il dato non stupisce. Anziché prenotare il ritiro comodamente a domicilio o portare frigoriferi, lavatrici e così via al centro della De Vizia a Sa Serrixedda, in troppi infatti preferiscono gettarli in strada e in mezzo alle campagne. Non solo in zone al riparo da occhi indiscreti ma anche in pieno centro come ad esempio accade all’incrocio tra via Bonaria e via Rosas dove spuntano mobili, materassi e tanto altro. Per non parlare di zone come Pirastu e via Padre Picci. «Purtroppo qui non è cambiato niente» dice un residente, Bruno Mascia, «la situazione è sempre la stessa. La spazzatura è ovunque, a ostruire le strade. Gettano di tutto, tra cui appunto gli ingombranti».

Bassissime sono poi le percentuali di altre tipologie di rifiuti che si possono gettare negli appositi contenitori distribuiti in città oltre che all’ecocento, ma che spesso finiscono nelle discariche abusive: 0,01 per cento i toner, 0,17 gli oli vegetali, 0,02 i farmaci, 0,09 le batterie, 0,26 le macerie e addirittura 0 gli pneumatici.

Allarme discariche

Non a caso l’agro quartese è il regno delle discariche di materiale edile che spuntano però anche nell’immediata periferia della città come nella zona industriale di Sa Serrixedda e nella collina di Pitz’e Serra: uno spettacolo desolante specchio di un fenomeno che sembra non si riesca ad eliminare definitivamente.E a celarsi dietro questi abbandoni selvaggi sono soprattutto i fuorilegge del mattone: chi continua a costruire o ad ampliare abusivamente e non può per questo smaltire in discariche autorizzate. O chi non vuole affrontare i costi per portare via le macerie, che si aggirano sui 25 euro a metro cubo, che salgono a 100-150 per la guaina. Senza considerare l’amianto che va invece smaltito in discariche specializzate al prezzo di 400 euro per 20 metri quadrati.

