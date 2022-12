Rifiuti, la coperta corta del Pnrr 

Tutta colpa dell’algoritmo, dicono al Cipnes. L’altalena della stagionalità, croce e delizia della città e della Gallura costiera, ha colpito anche questa volta. L’affanno dei mesi estivi nella gestione dei rifiuti (così come nel sistema sanitario e in generale nei servizi) si diluisce e si nasconde nel bilancio annuale e così il progetto del nuovo impianto di trattamento, con biodigestore, presentato dal Cipnes non è finito nel (molto ristretto) novero dei più urgenti da finanziare con lo strumento del Pnrr che ha lasciato fuori centinaia di proposte, compresa quella di Roma. Con poco più di 66 punti, il progetto che ha già l’imprimatur di Regione e Provincia, pur idoneo resta fuori. E ora non resta che confidare nel Fondo per lo sviluppo e coesione (come da programmazione della Regione) per recuperare i venti milioni necessari.

I dati

Nel 2021 nell’impianto di Spiritu Santu – dove conferiscono i comuni galluresi – sono stati trattati, informa il sito istituzionale, 61.700 tonnellate di rifiuti, con un incremento del 17,8 per cento rispetto all’anno precedente. Quest’anno nei soli tre mesi estivi si contano 27.400 tonnellate, con un incremento del 13 per cento rispetto agli stessi mesi del 2021. Effetto immediato della ripresa turistica. «I criteri del Ministero hanno preso in considerazione i dati annuali – conferma il direttore del Cipnes Aldo Carta – ma c’è da dire che in generale le dotazioni del Pnrr per questa tipologia di impianti erano molto limitate». Una coperta corta che ha ammesso qualche decina di progetti (tre in Sardegna) e ne ha lasciato fuori più di 500, molti come quello del Cipnes giudicati idonei.

Dai rifiuti all’energia

Ma in ballo non c’è solo questo. Il biodigestore ha l’obiettivo non solo di trattare più rifiuti, affrontando anche l‘emergenza estiva ma ottenere compost di qualità e produrre biogas da distribuire nella rete cittadina. Superando anche il problema dei miasmi che hanno spesso afflitto la frazione di Murta Maria (il comitato chiede da sempre una delocalizzazione dell’impianto). «Quest’estate sotto questo profilo abbiamo fatto un grande sforzo, riducendo i problemi, pur con l’impianto tradizionale», spiega ancora Aldo Carta: «Il nuovo progetto è ad alta tecnologia, mirato alla produzione di energia e in linea con le politiche ambientali».