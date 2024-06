Rifiuti, la battaglia di via del Lentisco 

Neanche il tempo di ripulire che il lancio del sacco è ricominciato. In via del Lentisco angolo via delle Spighe, al confine tra Pirri e Monserrato, va in onda la battaglia quotidiana tra il bene e il male, tra chi sporca e chi pulisce, tra civiltà e inciviltà.

L’ultima volta il ripristino del decoro non è durato neanche 24 ore. Gli incivili, probabilmente residenti nella zona, sono tornati subito a colpire e la discarica, incredibile ma vero, si è riformata.

Dopo le segnalazioni dei residenti, stufi di convivere con una grande pattumiera a cielo aperto, venerdì mattina gli operai della De Vizia avevano rimosso il cumulo di rifiuti maleodoranti abbandonati da tempo sul marciapiede. A sorpresa, però, già in serata erano comparsi nuovi sacchi di scarti domestici.

Incivili sfacciati

Lunedì mattina, a distanza di appena tre giorni dalla bonifica, l’area appariva un letamaio. Con il risultato che martedì la De Vizia è dovuta intervenire ancora. Sul caso si registra un duro sfogo del direttore dell’azienda, Virgilio Vardeu. «Non ci sono parole, non so davvero darmi una spiegazione», commenta amaro, «ciò che sta accadendo è inaccettabile. Ho effettuato un sopralluogo io stesso e mi sono imbattuto in una persona che scaricava rifiuti in quel punto utilizzando un carrello della spesa».

«vergognoso»

La bonifica eseguita venerdì è stata vanificata in men che non si dica, insomma. «Assurdo e vergognoso»>, tuona Vardeu, «noi stiamo facendo la nostra parte, più che ripulire non possiamo fare. Ciò che mi dispiace maggiormente è che il giudizio sulla qualità del nostro servizio rischia di essere compromesso a causa di questi episodi di inciviltà». Non si capisce perché la gente getti i rifiuti in strada. «Non ha senso, c’è il porta a porta e ci sono gli eco-centri. Servono più controlli e sanzioni. Specialmente in quartieri come San Michele, Sant'Elia e Pirri, zona via Sanna, dove tali episodi sono frequenti».

