Rifiuti inquinanti in mare, sequestrato cantiere comunale 

Residui del trattamento delle imbarcazioni sversati direttamente nel mare di Santa Teresa, è l’ipotesi alla base delle indagini coordinate dal procuratore di Tempio, Gregorio Capasso, e affidate al personale della Guardia costiera. Una inchiesta che va avanti da tempo, ma nei giorni scorsi i magistrati di Tempio hanno impresso una improvvisa accelerazione. Infatti il personale della Capitaneria di Porto di La Maddalena, competente per territorio, e della Delegazione di Santa Teresa, ha posto sotto sequestro il cantiere nautico della Silene, la società municipalizzata del Comune teresino. L’area del cantiere è stata chiusa e sono interdette tutte le operazioni.

La Silene, interamente controllata dal Comune di Santa Teresa, si occupa di una serie di servizi, tra i quali quelli destinati alla nautica. Il cantiere finito nel mirino della Guardia costiera viene utilizzato per tutti gli interventi sulle imbarcazioni destinate alla pesca professionale e alla nautica da diporto. Stando a indiscrezioni, la Procura di Tempio ipotizza i reati ambientali, i residui del trattamento delle barche, anche con componenti chimiche, finivano direttamente in mare. Va ricordato che si tratta di un sito compreso nell’Area marina protetta di Capo Testa Punta Falcone. I militari della Guardia Costiera, utilizzando dei coloranti naturali, avrebbero verificato che i residui non finiscono in vasche di raccolta, ma in mare.

