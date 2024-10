«Rifiuti ingombranti, ritiro a domicilio» 

Da diversi mesi non è possibile portare i rifiuti ingombranti all’ecocentro comunale e fioccano le proteste dei cittadini per questo disservizio. Ecco perché i consiglieri comunali Nicola Ennas e Angela Canargiu del gruppo “San Gavino al centro” hanno chiesto di portare la discussione in un consiglio comunale, che si è animato nella discussione del problema che, oltre a San Gavino interessa anche gli altri paesi (Pabillonis, Sardara, Samassi, Serramanna e Serrenti) dell’Unione dei Comuni Terre del Campidano.

L’ecocentro

«L’ecocentro di San Gavino – rimarca il consigliere Nicola Ennas – non sarà certo ampliato nel giro di un mese e una soluzione all’emergenza va trovata perché da troppi mesi la gente deve tenere questi rifiuti in casa e il rischio è quello di un aumento delle discariche abusive. Per la riduzione dei rifiuti può essere utile costituire la casa dell’acqua o il recupero della plastica tramite dei box che danno monente in cambio del conferimento». L’assessore alla gestione dei rifiuti Fabio Orrù illustra le strategie messe in campo dall’amministrazione comunale: «Rispetto al passato per gli ingombranti va fatta una differenziazione in diversi cassoni per i rifiuti misti, per i metalli, per il legno e per la plastica dura. Il nostro ecocentro comunale non può accogliere nuovi cassoni anche se sarà ampliato con la cifra di 40mila euro reperita dalla precedente amministrazione. I problemi del conferimento si sono verificati in tutti i Comuni del Sud Sardegna per la chiusura del Tecnocasic prima, poi della Promisa e dell’ecocentro di Villasimius. Sono necessari cinque container per gli ingombranti e nessuno dei nostri Comuni è in grado di accogliere tutti questi cassoni, che saranno messi in forma partecipata nel raggio di dieci chilometri. Ci sarà un passaggio dell’Unione dei Comuni e gli ingombranti potranno essere ritirati anche a domicilio chiamando al call center della ditta Formula Ambiente. Questa soluzione sarà operativa dalle prossime settimane».

La proposta

C’è poi la proposta dell’ex assessore Bebo Casu di istituire un fondo per permettere di pagare le bollette alle famiglie in difficoltà economica: «Ci sono persone che non hanno la possibilità economica di pagare la Tari, che ricade sulle spalle di tutti i sangavinesi». Ma per il sindaco Stefano Altea la soluzione non è praticabile: «Non possiamo andare incontro alle fasce più deboli della popolazione per le decisioni prese dal Consiglio nell’aprile 2024. L’appalto di nove anni e questo e siamo al terzo: speriamo in una diminuzione dei costi con l’entrata in vigore della tariffazione puntuale che premierà i cittadini virtuosi».

