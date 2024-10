Rifiuti ingombranti ingestibili, protestano i sindaci del territorio 

Non c’è giornata nel Sulcis in cui non si verifichino problemi legati al conferimento dei rifiuti ingombranti in discarica. A farlo presente sono i sindaci dei Comuni di Carbonia, Giba, Masainas, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Sant’Anna Arresi, Santadi, Tratalias e Villaperuccio che fanno parte dell'Unione dei Comuni del Sulcis.

Con una nota denunciano la preoccupazione per la grave situazione venutasi a creare all’impianto di trattamento degli ingombrati di Sa Terredda a Carbonia. «Il servizio di trattamento dei rifiuti ingombranti, come materassi, divani e poltrone- scrivono - è stato sospeso generando non poche difficoltà ai nostri Comuni. Tale sospensione rischia di compromettere ulteriormente la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, aggravando problematiche ambientali e igienico-sanitarie che, con il perdurare della situazione, potrebbero assumere connotati allarmanti. È nostro dovere tutelare la salute pubblica e garantire il funzionamento dei servizi fondamentali per le comunità». I sindaci sottolinenano che la sospensione del servizio presso l'impianto di “Sa Terredda” mette a serio rischio il raggiungimento di tali obiettivi. «Chiediamo con la massima urgenza che vengano adottati i provvedimenti risolutori affinché l’impianto riprenda al più presto la normale attività di trattamento dei rifiuti ingombranti. In particolare, riteniamo indispensabile un intervento rapido e risolutivo da parte delle autorità competenti».

