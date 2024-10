Rifiuti ingombranti, fioccano le lamentele per i ritardi nel ritiro 

L’abbandono irregolare dei rifiuti è un problema diffuso, che a Monserrato è combattuto duramente. In alcuni casi, però, vecchi divani, mobili ed elettrodomestici fuori uso non si trovano per strada perché abbandonati, ma perché in attesa da giorni che provveda il servizio di ritiro degli ingombranti. Nonostante l’impresa d’appalto Gesenu fissi gli appuntamenti, non sempre vengono rispettati.

«Mia suocera la settimana scorsa aveva un appuntamento per il ritiro della cucina, per la mattina del giorno 8», racconta l’ex consigliera comunale Maria Antonietta Vacca: «Ad oggi i pezzi di cucina smontati sono ancora fuori da casa sua, in via Claudiano. Abbiamo contattato l'impresa e ci è stato risposto che provvederanno quando avranno tempo».

Non è l’unica circostanza in cui viene segnalato il disservizio: la stessa situazione si è ripetuta in via Cicerone e via Cornelio Nepote. «Oltretutto, gli ingombranti abbandonati in strada sono a rischio di sanzione, i vigili possono multare, ma soprattutto per le persone anziane non è facile portare dentro e fuori casa gli oggetti», continua la consigliera. «Non si può dare un appuntamento per poi non presentarsi, ci vuole rispetto. Gesenu offre un buon servizio, quindi è bene non perdersi in queste cose».

Il tema dei conferimenti irregolari è caro a Vacca. «Ci si lamenta giustamente dell’abbandono, un problema che segnalo spesso per esempio nei pressi dell’oratorio. Ma se si vuole una città pulita e fruibile occorre rispettare i servizi che sono dovuti». (d. la.)

