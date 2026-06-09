Rifiuti ingombranti,disservizi nel ritiro 

La storia è sempre la stessa, purtroppo: un cittadino chiama il numero verde di Formula Ambiente (800632270) per far ritirare un rifiuto ingombrante, l’operatrice fissa la data spiegando tutte le precauzioni che vengono regolarmente seguite. Il giorno stabilito si mettono in strade o nelle piazze gli ingombranti solo che nessuno li ritira e a distanza di giorni sono ancora lì. L’ultimo caso in pieno centro, piazza Martini, all’altezza dell’ingresso di vico Lamarmora.

«Ho messo un vecchio divano la notte di giovedì 4 nel punto prestabilito – denuncia un residente – Ma a distanza di una settimana è ancora lì. Il giorno dopo ho comunicato il disservizio, mi è stato detto che avrebbero inviato la segnalazione ma credo che non sia stata raccolta, almeno a vedere il risultato». E così un divano è da una settimana gettato ai bordi di piazza Martini e magari comparirà anche nelle foto dei pochi turisti che immortalano le statue di ceramica esposte a pochi metri.

«Il problema è che ieri, dopo aver ovviamente prenotato sempre tramite numero verde, ho esposto sempre nello stesso punto anche due poltrone e ho paura che accada la stessa cosa». Oltre al divano le due poltrone chissà per quanti giorni ancora.

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