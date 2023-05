«Rifiuti industriali, traffico tra Portovesme  e Macchiareddu» 

Gli indagati sono Massimo Di Martino, 59 anni, di Cagliari e residente a Capoterra, socio al 40 per cento della Società Nuova materie Prime Mediterranea; Giampaolo Diana, 61 anni, di Siliqua, ex sindacalista Cgil ed ex consigliere regionale Pd, in qualità di consulente della Portovesme srl sino al marzo del 2015 e dal 3 ottobre del 2016 proprietario del 20 per cento della Società Nuova materie Prime Mediterranea (difeso dagli avvocati Giuseppe Macciotta e Fabio Pili); Davide Garofalo, 53 anni di Torino, amministratore delegato della Portovesme srl dal 22 maggio del 2019; Carlo Lolliri, 71 anni, di Carbonia, amministratore delegato della Portovesme srl dal luglio del 2015 al 22 maggio del 2019, oggi consulente del governatore Christian Solinas; e Marilena Moledda, 53 anni, di Nuoro, ingegnere responsabile del settore della Portovesme srl che si occupa di porto e stoccaggio acido, ricevimento e spedizioni, approvvigionamento materie prime e vendita semilavorati. Sono accusati di traffico illegale di rifiuti in concorso. Sotto sequestro un capannone della Società Nuova materie Prime Mediterranea.

La Procura di Cagliari ha chiuso un’inchiesta su un presunto traffico di rifiuti industriali pericolosi avvenuto per anni, dal 2015 al gennaio del 2020, tra Portoscuso e Macchiareddu. Sotto inchiesta le attività della Portovesme srl e della Società Nuova materie Prime Mediterranea che avrebbero causato inquinamento e pericolo per la salute nella zona industriale alle porte di Cagliari, già compromessa in parte dall’attività della Fluorsid.

Nei giorni scorsi la Procura di Cagliari ha notificato gli avvisi di garanzia e la conclusione delle indagini preliminari, a firma dei pm Rita Cariello e Rossella Spano. Un’inchiesta penale portata avanti dal nucleo investigativo provinciale di Cagliari del Corpo forestale.

Indagati

Gli indagati sono Massimo Di Martino, 59 anni, di Cagliari e residente a Capoterra, socio al 40 per cento della Società Nuova materie Prime Mediterranea; Giampaolo Diana, 61 anni, di Siliqua, ex sindacalista Cgil ed ex consigliere regionale Pd, in qualità di consulente della Portovesme srl sino al marzo del 2015 e dal 3 ottobre del 2016 proprietario del 20 per cento della Società Nuova materie Prime Mediterranea (difeso dagli avvocati Giuseppe Macciotta e Fabio Pili); Davide Garofalo, 53 anni di Torino, amministratore delegato della Portovesme srl dal 22 maggio del 2019; Carlo Lolliri, 71 anni, di Carbonia, amministratore delegato della Portovesme srl dal luglio del 2015 al 22 maggio del 2019, oggi consulente del governatore Christian Solinas; e Marilena Moledda, 53 anni, di Nuoro, ingegnere responsabile del settore della Portovesme srl che si occupa di porto e stoccaggio acido, ricevimento e spedizioni, approvvigionamento materie prime e vendita semilavorati. Sono accusati di traffico illegale di rifiuti in concorso. Sotto sequestro un capannone della Società Nuova materie Prime Mediterranea.

L’inchiesta

Secondo i ranger, per smaltire correttamente nelle discariche autorizzate gli scarti della produzione industriale, la Portovesme srl avrebbe dovuto spendere circa 43 milioni e mezzo di euro. Si parla di circa 150mila tonnellate di materiale contaminato da metalli pesanti pericolosi per l’ambiente e la salute, zinco, piombo, alluminio, cadmio e rame, trasportato dal Sulcis al Cagliaritano tra il 2015 e il gennaio del 2020. Invece l’industria di Portovesme e San Gavino ha speso molto meno, tre milioni, utilizzando uno schema contestato dalla Procura: i rifiuti industriali sarebbero stati ceduti a una società compiacente, la Società Nuova materie Prime Mediterranea di Macchiareddu, che li avrebbe trasformati in gesso, inquinando la zona, stando ai controlli ambientali.

Di fatto, secondo la Forestale, a Macchiareddu la società di Di Martino e Diana avrebbe realizzato una sorta di discarica ad hoc per smaltire illecitamente i rifiuti industriali provenienti dalla Portovesme srl, utilizzando poi gli scarti per produrre gesso. Una operazione cominciata, in base ai contratti firmati tra le due società, il 31 luglio del 2015 ma per la quale soltanto il 6 dicembre del 2019 la società di Macchiareddu avrebbe ottenuto i permessi di utilizzare un impianto a norma per l’essiccazione del gesso. In particolare dalla Portovesme srl arrivava solfato di calcio budrato, derivato dal processo di produzione dello zinco, che a Macchiareddu diventava gesso. Contestato a Garofalo e all’ingegnera Moledda anche lo stoccaggio in depositi temporanei a Portoscuso di rifiuti pericolosi e di 600 tonnellate di solfato di calcio budrato destinato alla commercializzazione.

La difesa

Gli avvocati Leonardo Filippi e Andrea Chelo, difensori di Davide Garofalo (ad Portovesme srl), chiariscono «che la contestazione riguarda quello che in realtà è un prodotto (il gesso) frutto delle regolari e autorizzate lavorazioni della società, prodotto che poi viene ceduto agli acquirenti interessati. Non si tratta, perciò, di un rifiuto ma di un prodotto legittimamente ceduto: circostanza che certamente emergerà nel prosieguo del giudizio».

