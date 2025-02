Rifiuti indifferenziati, ritiro solo col mastello ufficiale 

Nuovi cambiamenti per la raccolta differenziata a San Gavino: da adesso in poi il ritiro della frazione della frazione secca verrà effettuato esclusivamente se esposta attraverso i mastelli dedicati, forniti dalla ditta appaltatrice Formula Ambiente. Non saranno accettati sacchi non trasparenti o rifiuti lasciati fuori dai contenitori. «L’introduzione di modalità più rigorose per la raccolta del secco residuo – spiega il sindaco Stefano Altea – è prevista dal contratto e risponde all’esigenza di ottimizzare la qualità della raccolta differenziata limitando il più possibile i rifiuti non differenziati. Tutto questo al fine di ridurre i costi e sfruttare le premialità previste per comportamenti virtuosi da parte di tutta la comunità».

La ditta appaltatrice avvierà una campagna di bollinatura per segnalare i contenitori non conformi, alla quale seguirà una fase pilota dove verranno scansionati i codici dei mastelli così da monitorare la corretta gestione dei conferimenti. Di qui l’invito rivolto a tutti i cittadini a collaborare attivamente, rispettando le modalità previste per la raccolta del secco residuo.

Gli utenti che non hanno ancora i mastelli dedicati, potranno ritirarli nella sede centrale della ditta Formula Ambiente in via Tevere a Villasor. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’ufficio tecnico del Comune di San Gavino o l’assessore all’ambiente Fabio Orrù.

