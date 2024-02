Rifiuti indifferenziati nei box delle pile esauste 

Pochi contenitori per le pile esauste nei punti nevralgici di Quartucciu, sempre pieni e mal utilizzati. Quello in via Rosselli non è svuotato da diversi mesi e nonostante il cestino per i rifiuti indifferenziati a pochi passi, qualcuno lo utilizza per buttarci dentro di tutto: plastica, lattine, carta, anche i sacchetti. La situazione non cambia negli altri quartieri: in via Mandas e in via Don Minzoni, i raccoglitori delle pile usate sono stracolmi e così spesso i cittadini le buttano nell’indifferenziata, creando in questo modo un danno non indifferente per l’ambiente.

