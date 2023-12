Rifiuti in vico Della Pace, i residenti sono in rivolta 

Si dicono ormai stanchi di denunciare una situazione di abbandono in cui vivono da anni, ma sono anche esausti di doversi armare di guanti e bustoni per ripulire quello che in fondo alla via dovrebbe essere un piccolo polmone verde. I residenti di vico Della Pace lo hanno fatto anche nei giorni scorsi, ma poi tutto è tornato come prima: decine di bottiglie e rifiuti sostituiscono il prato verde. «Sono anni che invochiamo un controllo, anche se forse la zona non fa parte del salotto buono della città», dicono arrabbiati i residenti. (fr. me.)

