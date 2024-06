Rifiuti, in via Timavo la discarica perenne 

Il caso di via Timavo sarà tra quelli che Massimo Zedda dovrà affrontare quanto prima all’interno della più complessa partita dei rifiuti in città. Accanto alle case popolari, nella via dove transitano tanti pazienti che devono curarsi nel vicino ospedale Santissima Trinità, la strada pulita non l’ha mai vista nessuno.

Dai cassonetti fuoriescono sacchetti di rifiuti indifferenziati che stazionano lì per giorni prima che la De Vizia se ne occupi. Molti residenti della zona si sono assuefatti a quella situazione ma le tante persone che passano da lì sono meno tolleranti.

Peggiore la situazione a meno di duecento metri da lì, in piazza Medaglia miracolosa dove lo spiazzo al centro del quadrilatero delle palazzine è una discarica dove si trova di tutto.

RIPRODUZIONE RISERVATA