Anno nuovo, rifiuti nuovi a Quartucciu che periodicamente si ritrova a fare i conti con le discariche. In via Ploaghe, all’altezza del civico 2, sono stati abbandonati rifiuti vari, tra cui oggetti elettrici, un materasso, scatole, bottiglie di plastica. «Una vergogna» per i residenti che chiedono al Comune di intervenire. «Chissà se i vigili troveranno qualcosa di interessante», commenta Grazia Mareddu che ha condiviso la foto sui social.

