Rifiuti in via Pertini, emergenza continua  

L’erba è stata tagliata da poco, ma il decoro è rimasto sepolto sotto i rifiuti. In via Pertini, a Quartucciu, i margini dell’area verde sono disseminati di sacchetti di plastica, cartoni, resti di cibo, bottiglie, guanti, fazzoletti e imballaggi. Non un episodio isolato: la situazione, segnalano i residenti, va avanti da anni senza che si riesca a porre un freno all’azione degli incivili. Il problema della spazzatura abbandonata per strada si fa sentire anche nelle vicine via Segni e via delle Serre.

