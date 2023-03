Rifiuti in strada, fioccano i verbali 

Le brutte abitudini sono dure a morire. Come quelle che sembrano tracciate nel Dna degli sporcaccioni di professione, gli abitudinari del sacchetto selvaggio. Per non parlare di chi punta ben più in alto scaraventando in strada, più in periferia che nel centro città (senza comunque rinunciare anche ai tradizionali angoli e spiazzi diventati discariche), cumuli consistenti di rifiuti solidi urbani. Un fenomeno che resiste a dispetto del milione e mezzo di euro investito ogni anno dal Comune per «tener pulita Cagliari».

Al fronte

Lotta estrema con risultati altalenanti. «La città è infinitamente più pulita degli anni scorsi, i punti simbolo del degrado non sono più un ricettacolo di immondezza». Parola di Alessandro Guarracino, l’assessore all’Igiene del suolo perennemente sul fronte di una battaglia non facile che in queste settimane ha voluto incentivare le strategie di lotta, con gli uomini della Polizia locale impegnati specificamente sul fronte dell’abbandono dei rifiuti e i colleghi della Municipale, per contrastare ancora di più discariche, la pratica del sacchetto selvaggio, l’uso sconsiderato dei cestini “gettacarte” per disfarsi di ben altra spazzatura. Per non parlare dell’abitudine di depositare al fianco dei contenitori per indumenti usati anche qualche rifiuto di ben altra natura. Non solo. Tra gli obiettivi anche orari sbagliati per piazzare i mastelli domestici in strada.

I numeri

I verbali non sono mancati. Neppure le sanzioni. Che viaggiano sull’onda delle 20, 25 a settimana. E che alla fine dell’anno potrebbero anche superare i circa 250 verbali amministrativi applicati nel 2022 e le oltre 100 ordinanze di ingiunzioni. Più che una vera opera repressiva, quella messa in campo e riproposta con maggiore impegno in queste settimane è una strategia dissuasiva. «Possiamo contare sulla partecipazione attiva di molti cittadini, sono loro spesso a segnalarci le anomalie, gli abusi. Lo hanno fatto per molte zone della città dove l’abbandono dei rifiuti resiste, anche se – conferma Guarracino – non ha più le dimensioni del passato».