Rifiuti in strada, caos in periferia 

Se in centro la situazione è migliorata, grazie soprattutto ai controlli di De Vizia, Polizia locale e ispettori ambientali, la maglia nera della differenziata va alla zona di Pitz’e Serra e in parte anche a quella di Quartello: di tutte le buste contrassegnate con un bollino e non ritirate perché non conformi, il venti per cento si concentra in questi quartieri.

Caos differenziata

I residenti, che non hanno spazi condominiali, sono costretti a lasciare nei marciapiedi decine e decine di bidoni che non solo intralciano il passaggio, ma finiscono anche nel mirino di incivili di altre zone che vi gettano la loro spazzatura.È il caso ad esempio di via Sant’Antonio dove gli abitanti non hanno spazi interni per sistemare i mastelli e sono costretti a lasciarli fuori. Più volte hanno chiesto la realizzazione di una piccola isola ecologica nel terreno comunale che sta di fronte ai palazzi ma per ora niente è cambiato.Ma cumuli di buste stazionano per giorni anche in via Italia.

La rabbia

«La situazione di degrado qui in via Italia è ormai diventata cronica», spiega la presidente del comitato spontaneo di Quartello Marina Lattanzi, «per il mancato rispetto delle norme, le buste vengono lasciate fuori dai mastelli e così restano per settimane a terra, creando disagi enormi». Controlli che, «spesso non avvengono nell’immediato e adesso non ne possiamo più. Non è corretto che non si prendano provvedimenti forti e non è giusto nei confronti dei cittadini che invece rispettano le regole e sono avviliti da quello che sta succedendo».Qualche tempo fa per cercare di mettere ordine, nella zona di Pitz’e Serra, era stata attivato un mezzo ecomobile. Gli operai della De Vizia stazionavano davanti alle palazzine, nei pressi di via Olanda e di via Sant’Antonio, dove i residenti potevano consegnare buste e bidoni. In seguito questo sistema era stato interrotto e il problema è tornato.«Anzi la situazione, in alcuni casi, è pure peggiorata», dice una residente della zona Laura Pisu, «purtroppo c’è un degrado assoluto per colpa di questi cumuli di buste, senza contare che con i marciapiedi pieni di buste e bidoni non si riesce a passare ed è un problema soprattutto per i disabili».

La mappa

Gli incivili continuano a imperversare anche in centro ma facendo meno danni grazie appunto ai controlli. In due mesi le verifiche per rifiuti non conformi sono state 92. Di questi 60 gli accertamenti poi avviati, 21 a carico di privati che sono già stati multati. Questi ultimi hanno riguardato soprattutto tracce ritrovate all’interno delle buste abbandonate in strada che hanno permesso di risalire ai responsabili. Buste che vengono ancora abbandonate in via Marconi, come in viale Colombo, in via Manara come in via Della Musica.«C’è ancora troppa spazzatura in giro» chiosa Elena Angioni, «purtroppo c’è troppa gente maleducata che non ha paura nemmeno di essere multata».

