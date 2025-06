Rifiuti in spiaggia, volontari in campo 

Anche i volontari quartesi parteciperanno oggi alla Giornata mondiale dell’ambiente. L’appuntamento è alle 18,30 per una passeggiata ecologica nella spiaggia di Margine Rosso organizzata dal Comitato di Margine Rosso assieme a Cittadinanza Attiva Oikos, l’associazione nazionale Finanzieri della Sardegna e Amici dei Fortini. Il ritrovo è fissato in via Leonardo da Vinci davanti alla ringhiera che si affaccia sulla spiaggia. Da qui poi ci si sposterà per la pulizia dell’arenile.«Insieme, diremo no al degrado, con un’azione concreta» spiega il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «una passeggiata ecologica durante la quale ci dedicheremo alla raccolta dei rifiuti. Siamo convinti che il degrado si possa combattere solo con gesti concreti, positivi e determinati. Invitiamo tutti a partecipare perché la spiaggia è di tutti e va protetta».

