Narbolia
09 gennaio 2026 alle 00:12

Rifiuti in pineta, è emergenza  

Rifiuti abbandonati lungo la strada che porta alla pineta di Is Arenas. L’ennesimo scempio che lascia senza parole il sindaco di Narbolia, Gian Giuseppe Vargiu. «Non sappiamo più come comportarci. Nonostante i nostri continui inviti al rispetto delle regole – sottolinea- c’è ancora chi si ostina a gettare i rifiuti dove capita, dentro e fuori dall’abitato. Ci dicono di installare telecamere, ma quante ne servirebbero per monitorare tutto il territorio comunale?».

Un gesto di inciviltà che stride con l’impegno del Comune, da tempo concentrato sull’ambiente. Proprio per migliorare la gestione dei conferimenti, entro gennaio aprirà il nuovo ecocentro comunale, una struttura moderna e facilmente raggiungibile, pensata anche per consentire consegne straordinarie rispetto al servizio di raccolta porta a porta. ( s.c. )

