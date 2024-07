Rifiuti in piazza, ci pensano i volontari 

I gradini della piazza vicino al cimitero di Guspini quasi ogni giorno, volontari, vengono coperti di rifiuti. Lattine, bottiglie, bustine di patatine e di gelati: tutto, nonostante la presenza di cestini per i rifiuti, viene gettato a terra. «Ci vorrebbe una maggiore sensibilizzazione per far capire che il rispetto della cosa pubblica è importante, ci vorrebbe più controllo», dice Marcello Piras, guspinese che di tanto in tanto, assieme ad altre persone, passa di lì e ripulisce tutto. La spazzatura ora è sparita ma in tanti pensano che sia solo questione di giorni. Insiste Piras: «La colpa non può e non deve essere data agli operatori ecologici perché stare dietro a queste persone non è facile». Marcello Serru, assessore ai lavori pubblici, ringrazia i cittadini che si danno da fare per ripulire un bene pubblico: «Ho sentito l’ufficio e non sono arrivate segnalazioni per questo fatto, altrimenti saremmo intervenuti», assicura. ( g. g. s .)

