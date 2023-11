Rifiuti in fiamme vicino alla chiesa 

Incendiari ancora in azione davanti alla chiesa della Medaglia Miracolosa. Qualcuno ieri sera ha dato alle fiamme dei rifiuti dietro una grata in uno dei passaggi sulla destra di piazza San Michele. Nulla di grave per fortuna: il rogo è stato spento rapidamente. Resta però il problema dei troppi atti vandalici nella zona e della presenza di cumuli di rifiuti in diverse parti del quartiere.

Un mese fa qualcuno era arrivato a sistemare carta e spazzatura sul muretto proprio davanti all’ingresso della chiesa, dando fuoco al cumulo di rifiuti. Il rogo non ha causato gravi danni ed è stato spento quasi subito. Annerito il muretto davanti alla chiesa, con vista sulla piazza. Un gesto di qualche vandalo o di un gruppetto di ragazzi annoiati che non sapevano come trascorrere la nottata. Rimane il degrado di una piazza, ritrovo anche di piccoli spacciatori, e le richieste dei residenti di maggiori controlli.

