Rifiuti in cimitero, disagi nella raccolta 

Massima attenzione sullo smaltimento dei rifiuti negli spazi del cimitero. Il Comune ha richiamato la popolazione al rispetto della raccolta differenziata anche nel camposanto «altrimenti si rischia di arrivare alla sospensione del servizio di raccolta negli spazi cimiteriali».

«Parte degli utenti del cimitero – conferma il sindaco Emanuele Cadoni – butta i rifiuti nei bidoni messi a disposizione, ma in maniera indifferenziata. La ditta che si occupa della raccolta ci ha segnalato questa cattiva abitudine e in questa fase chiediamo agli utenti di differenziare le poche tipologie di rifiuto che si producono in cimitero, anche per una questione di rispetto nei confronti delle persone che effettuano la raccolta».

La differenziazione dei rifiuti segue gli stessi criteri di quelli prodotti all’interno delle abitazioni. A questo proposito, il sindaco richiama al massimo rispetto delle regole. «Chiedo ai concittadini la collaborazione – ha aggiunto il sindaco Emanuele Cadoni – è necessario differenziare il più possibile i rifiuti prodotti, in modo tale da garantire la pulizia del cimitero e, di conseguenza, il rispetto del lavoro degli operatori ecologici». ( g.pa. )

