Rifiuti, in campo i vigilantes della differenziata  

Controlli a tappeto per scovare chi non rispetta le regole della differenziata, e di conseguenza gli evasori della Tari. Dopo oltre un anno dal via al nuovo appalto di igiene urbana in città, il Comune di Selargius mette in campo una task force con Polizia locale e società San Germano - che gestisce la raccolta dei rifiuti nel territorio - e annuncia il pugno duro contro i furbetti del sacchetto selvaggio e i cittadini che non pagano la tassa. Con una ulteriore novità: l’abbandono della spazzatura per strada diventa reato penale e sarà punito con un’ammenda dai mille ai 10mila euro.

Pugno di ferro

La nuova attività di ispezione in tutta la città è partita venerdì e comprende anche i sacchetti lasciati fuori dai contenitori pubblici posizionati per strada. «Ultimata la consegna dei mastelli con i microchip alle residenze, e mentre procediamo con le ultime attività produttive, abbiamo iniziato a effettuare i controlli sul corretto conferimento dei rifiuti, con l’obiettivo di individuare gli evasori e di riuscire a far crescere ulteriormente la percentuale di differenziata che attualmente ha raggiunto quasi l’80 per cento», sottolinea l’assessore all’Ambiente Gigi Gessa.

Sacchi neri banditi - come succede ovunque da tempo - e se a prima vista la spazzatura conferita non viene differenziata bene, gli operatori ecologici la lasceranno a bordo strada. Almeno in un primo momento, poi partiranno le indagini per trovare indizi utili e risalire al “colpevole”. «In accordo con la società che gestisce il servizio si è deciso che i rifiuti non conformi non verranno ritirati durante il consueto giro», spiega Gessa, «e qualora i proprietari non provvedano a riportare il sacco dentro casa si andrà a fare controlli sul contenuto per individuare il responsabile al quale verrà applicata un’ammenda penale così come da nuova legge nazionale».

Sanzioni salate

Di fatto chiunque abbandona rifiuti è punibile con sanzione penale da 1.000 a 10mila euro, mentre in precedenza veniva applicata una sanzione pecuniaria da 300 a 3mila euro. Importo che - sempre in base alla normativa nazionale - viene raddoppiato se l’abbandono riguarda i rifiuti pericolosi. «L’obiettivo non è fare cassa», precisa l’assessore, «quanto evitare che i cittadini che diligentemente rispettano le regole vengano danneggiati da chi non paga le tasse, oltre che garantire il giusto decoro al territorio».

La task force coinvolge anche il settore Tributi. Il monitoraggio delle irregolarità servirà infatti anche per mappare - strada per strada - le utenze, comprese quelle fantasma che - non essendo regolarmente iscritte nella banca dati della Tari e non avendo ritirato i nuovi mastelli - non versano regolarmente il tributo comunale sui rifiuti.

