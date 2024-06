Rifiuti in campagna, maxi multa al dentista 

Rifiuti, resti di materiali di edilizia e plastica. La discarica di oltre due metri cubi dalle campagne di Santa Giusta ha portato dritto a uno studio dentistico nel centro di Oristano: il titolare è stato sanzionato per smaltimento illecito di rifiuti, multa da 6500 euro e reato estinto.

La discarica

Nelle settimane scorse nella campagne di Santa Giusta in località “Perdixedda" il personale della forestale di Marrubiu aveva trovato un grosso quantitativo di rifiuti di vario genere. La gran parte era costituita dai resti e derivati dai lavori di ristrutturazione di un edificio: complessivamente erano stati abbandonati oltre due metri cubi di materiali.

L’indagine

Gli agenti della forestale hanno sequestrato il materiale abbandonato e avviato subito le indagini per risalire all'eventuale responsabile. Dopo accurati accertamenti si è risaliti al titolare di uno medico dentistico nel centro di Oristano: tutti quei materiali provenivano proprio dagli interventi di ristrutturazione nell’edificio. A quel punto è scattata la contestazione per il reato di smaltimento illecito di rifiuti in violazione dell'articolo 256 del Testo unico ambientale. Subito dopo, il titolare dello studio dentistico seguendo le indicazioni della forestale ha ripristinato lo stato dei luoghi sgomberando e conferendo in una discarica autorizzata i materiali abbandonati precedentemente in campagna. Il titolare inoltre ha pagato una sanzione di 6mila 500 euro, con conseguente estinzione del reato.

Le norme

Dal corpo forestale ricordano che «fino all'ottobre 2023, la violazione del divieto di gestione e smaltimento illecito di rifiuti era sanzionata penalmente solo per i titolari di enti e imprese, oggi invece è perseguibile anche il privato cittadino che abbandona un singolo sacchetto di rifiuti – si legge in una nota – Sanzione penale e non più amministrativa, con il rischio di subire la condanna al pagamento di un'ammenda compresa tra mille e 10mila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e in misura doppia se si tratta di rifiuti pericolosi come batterie di veicoli, cemento-amianto, vernici e solventi, ogni altro materiale tossico per la salute umana e l'ambiente».

