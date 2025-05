Rifiuti, in azione i vigili in borghese 

A San Michele lo scenario è desolante: mastelli traboccanti esposti in strada h 24, rifiuti ingombranti in ogni angolo, cornacchie e gabbiani che pasteggiano. «Qui gli abitanti sono per la gran parte persone rispettabili che lavorano, pagano le tasse e sono affezionate al quartiere», sottolinea il parroco, padre Paolo Azara, «purtroppo la sensazione che si prova è di abbandono».

Preoccupato Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. «Continuo a ripetere, e non da oggi, che la città è sporca. Che sia colpa dell’inciviltà non vi è dubbio, ma dobbiamo comunque garantire una buona immagine per Cagliari. Serve pertanto uno sforzo maggiore, urge aumentare le isole ecologiche, almeno nelle zone critiche».

Cestini portarifiuti

Nel mirino degli incivili ci sono anche i cestini portarifiuti, utilizzati impropriamente alla stregua dei vecchi cassonetti e trasformati in isole ecologiche abusive. Accade soprattutto a San Benedetto e a Villanova, ma nessun quartiere è immune.

Piuttosto che fare la raccolta differenziata, c’è chi sceglie di abbandonare i propri scarti nei cestini stradali: dentro, se c’è spazio, altrimenti sopra o davanti. Rifiuto selvaggio anche a Sant’Elia con i compattatori comunali destinati ai 600 espositori del mercatino “Cuore” utilizzati da furbetti della Tari, provenienti anche da fuori città, che nulla hanno a che fare con la rassegna domenicale.

L’assessora

«Purtroppo la situazione di alcune vie è nota», si difende l’assessora all’Ambiente, igiene del suolo e gestione del ciclo dei rifiuti, Luisa Giua Marassi, «spiace che si verifichino episodi di inciviltà da parte di pochi. Qualcuno chiede che in alcuni quartieri vengano risistemati i vecchi cassonetti, non ricordandosi però il degrado che provocavano». Stesso discorso per i cestini «che dovrebbero servire solo per i rifiuti generati in strada».

Parcheggio cuore

A chi li utilizza per un uso ordinario infrangendo le regole, «ricordo che da gennaio è attiva la sezione di Ecologia urbana della Polizia locale che opera in borghese con pesanti sanzioni». Infine, il mercatino “Cuore”.

«Anche in questo caso siamo davanti a un evidente caso di illegalità, a fronte del quale occorrerà un rafforzamento della vigilanza. Il nostro servizio fa la sua parte tutti i giorni cercando in ogni modo di reperire misure e correttivi che risolvano le criticità, ma l’aspetto più importante è intervenire su una cultura della legalità che in diversi casi oggi manca».

