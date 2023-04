Rifiuti, in aumento i costi ma la Tari resta invariata 

La Tari a Macomer non subirà nessun aumento rispetto allo scorso anno. Una buona notizia per famiglie e attività commerciali. E non solo: saranno esentati strutture e gruppi che svolgono una funzione sociale. È quanto annunciato da assessori e sindaco nel Consiglio comunale di ieri, ultimo di questo mandato.

«Si è evitato un aumento del 5 per cento, pari a circa 90 mila euro, delle tariffe Tari derivante dall’aumento dei trasporti e di altre voci - dice l’assessore Gianfranco Congiu - come l’aumento dei costi di gestione, visto che si sta conferendo ancora alla discarica di Chilivani, in attesa che a Tossilo venga avviato almeno il sistema di compostaggio. L’aumento deriva anche dal mancato trasferimento dalla Regione, che non ci ha ancora erogato il contributo ambientale, legato alla discarica di Monte Muradu. Per evitare che le famiglie subiscano questi rincari, abbiamo attinto dalle casse comunali, dove avevamo 200 mila euro, grazie al risparmio iniziato nella passata consiliatura e proseguito negli ultimi cinque anni. La salubrità di cassa ci ha permesso di non scaricare sulle famiglie questi aumenti. Abbiamo amministrato in maniera prudente».

Dello stesso avviso Andrea Rubattu, assessore all’Ambiente: «L’amministrazione ha fatto uno sforzo per affermare l’equità sociale e operato con puntualità per evitare che la situazione finanziaria travolgesse la cittadina». Il sindaco Antonio Succu ha ringraziato per questo la squadra di governo e gli uffici comunali: «Evitare l’aumento delle tariffe Tari, che poteva essere significativo, costituisce un risultato di grande importanza. Dieci anni fa trovai un Comune schiacciato dai debiti. Oggi il bilancio è sano, solido e ci consente nuovi investimenti». Succu ha fatto un bilancio positivo su quello che è stato fatto, toccando diversi argomenti dopo che il Consiglio ha provveduto ad approvare gli argomenti dell’ordine del giorno. Momenti di commozione al saluto dei consiglieri che finiscono qui la loro avventura: Giovanni Lai (lascia dopo 25 anni), Filomena Colleo, Mariano Cadoni e Giovanna Succu.

RIPRODUZIONE RISERVATA