Rifiuti, in arrivo una tassa più leggera  

Nel 2025 la tassa sui rifiuti urbani (Tari) costerà di meno grazie all’impianto di energia rinnovabile di Masangionis, tra Marrubiu e Arborea, appaltato dal Consorzio industriale provinciale oristanese. Un lavoro di 11 milioni di euro (8 a carico della Regione) aggiudicato alla Cesaro Mac. Import srl con sede a Eraclea, provincia di Verona con l’impegno che entro 48 giorni la società dovrà consegnare la progettazione esecutiva e entro 292 completare i lavori. Quindi fine cantiere 2024, 2025 per vederne i frutti ovvero la riduzione della tassa e un apprezzabile miglioramento ambientale.

La riduzione

Tari meno cara essenzialmente con il passaggio durante la lavorazione dei rifiuti dall’energia tradizionale al biogas. Il progetto, sviluppato nel rispetto delle norme europee, prevede la modifica degli impianti di Masangionis per la lavorazione delle 25 mila tonnellate di rifiuti solidi urbani, selezionato con la raccolta differenziata, per la produzione di biogas. «Questo ci permetterà di azzerare il prelievo di energia elettrica dalla rete Enel dell’attuale impianto di trattamento dei rifiuti urbani. Il fabbisogno energetico dell’impianto è stato di circa 4 milioni di kilowattora (kwh) ampiamente soddisfabile con l’energia elettrica potenzialmente producibile in un anno con il cogeneratore alimentato con il biogas prodotto con l’impianto di digestione anaerobica da 800kw capace di produrre circa 7 milioni kwh l’anno», spiega il direttore del Consorzio Marcello Siddu. A conti fatti, considerato che una tonnellata equivalente di petrolio produce 10mila Kwh ne deriva che il nuovo impianto porterà a un risparmio di 700 tonnellata di petrolio.

Ambiente

In concreto questi calcoli sperimentati in altre regioni e comuni porterà a un risparmio energetico e di conseguenza a una riduzione delle bollette Tari delle famiglie oristanesi. A questo si aggiunge l’aspetto ambientale. Ancora Marcello Siddu: «Occorre partire dalla consapevolezza che la produzione di energia elettrica tramite biogas emette in atmosfera C02 di origine agricola e non fossile. La produzione di energia risulta quindi ad emissione zero di C02, effetto serra nullo. Si avrà anche un contenimento dei problemi olfattivi in quanto le fasi maggiormente critiche saranno gestite in un reattore chiuso e perciò di maggior controllo».

