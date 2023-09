Rifiuti, in arrivo una “squadra speciale” 

Discariche, abbandono di rifiuti, maleducazione da parte di cittadini e turisti. Il problema della spazzatura presente in città è spesso sotto gli occhi di tutti. E il Comune, accanto al servizio di igiene pubblica è pronto a schierare una “squadra speciale” che si occupi del centro storico, in particolare delle zone di pregio turistico e ambientale. Un progetto da 418 mila euro varato dal servizio Igiene del suolo e ambientale e finanziato con fondi regionali: lo stanziamento servirà per la formazione e impiego di sedici persone tra impiegati, autisti dei mezzi per la raccolta dei rifiuti e operai.

Il decoro

Per ora i tempi per l’attuazione del progetto non si conoscono. Ma il Comune punta ad avere a disposizione la squadra di lavoro in tempi non lunghissimi. Il lavoro del gruppo (due impiegati, due autisti e dodici operai) sarà finalizzato a «garantire un maggiore decoro della città» effettuando un presidio «continuo nelle vie del centro». Dove? «Nelle aree di pregio ambientale, al fine di sensibilizzare la cittadinanza e avviare una raccolta di rifiuti abbandonati». Uno sforzo ulteriore, accanto ai servizi già presenti, nella quotidiana battaglia contro gli incivili che gettano rifiuti di ogni tipo in ogni angolo della città. Soprattutto il centro storico, nelle strade della movida e nelle zone di attrazione turistica, rischia di essere sporcato dalla spazzatura lasciata in giro anche dai turisti.

Gli altri investimenti

Quello relativo alla tutela del centro storico e del patrimonio culturale, con la squadra di lavoro di pulizia, è uno dei quattro progetti approvati dalla giunta comunale per utilizzare il milione e mezzo di euro messo a disposizione dalla Regione attraverso il programma LavoRas, “cantieri di nuova attivazione 2023”. Gli altri riguardano: il potenziamento del personale dell’ufficio condono per smaltire le pratiche arretrate (stanziamento da 187mila euro); l’utilizzo di otto lavoratori agli uffici Imu e Tari per il reperimento della documentazione cartacea presente in archivio necessaria per i vari accertamenti (158mila euro); la creazione di sportelli sul territorio per “l’alfabetizzazione” informatica dei cittadini ma anche per dare assistenza nell'accesso ai servizi online della pubblica amministrazione (256mila euro).

RIPRODUZIONE RISERVATA