Rifiuti, in arrivo l’aumento della Tari 

Servizio di igiene urbana da cestinare e aumento delle tariffe della tassa sui rifiuti, al centro del Consiglio comunale convocato ieri che ha portato sul tavolo dei lavori l’inefficienza della gestione e la necessità di rimodulare condizioni e importi del contratto d'appalto per la raccolta dei rifiuti e la pulizia della città. «Il pessimo servizio svolto nell'ultimo anno e mezzo dalla società De Vizia transfer ci ha posto nelle condizioni di dover risolvere il problema: con la modifica del contratto il servizio deve migliorare altrimenti inaspriamo le sanzioni», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi. «Pensato male e gestito peggio, l'errore ci costa 24 milioni di euro contro i 18 originari e un aumento fino al 20 per cento della Tari», ha replicato la capogruppo del Pd Ivana Russu. L'amministrazione comunale ammette di aver calcolato al ribasso le esigenze della città, soprattutto sottovalutando la consistenza delle presenze turistiche, e di aver concentrato il servizio di igiene urbana per un maggior decoro del centro storico e di Porto Rotondo. Con il nuovo contratto, aumentano le frequenze dei passaggi di ritiri a domicilio e saranno installati sei centri ambientali mobili, sorvegliati da personale addetto per un conferimento corretto. Costo, un aumento dell'imposta dal 15 al 17 per cento per le 49mila utenze domestiche e dal 17 al 20 per cento per le seimila commerciali. (t.c.)

