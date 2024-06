Rifiuti, impianto in fiamme 

Un incendio nel cuore dell’impianto di smaltimento consortile del Cipnes a Spiritu Santu, colonne di fumo denso e nero che si sono alzate per ore a ridosso della frazione di Murta Maria. È lo scenario di ieri notte vicino al borgo turistico olbiese; i vigili del fuoco hanno finito il loro lavoro, insieme al personale del Consorzio industriale, intorno alle sei di ieri. Ed è stata una situazione estremamente pericolosa e allarmante per i residenti. Sono state schierate diverse squadre dei vigili del fuoco, anche quelle arrivate a Olbia da Arzachena. Ad aggravare la situazione anche l’ipotesi di una origine dolosa, il Cipnes (che oggi potrebbe presentare una denuncia) è intenzionato a fare chiarezza su quanto avvenuto.

In ogni caso è stata aperta una prima attività di indagine dalla Procura di Tempio e anche i carabinieri del Noe si stanno occupando del caso.

Impianto a rischio

Il rogo si è sviluppato rapidamente nel settore dove vengono stoccati i rifiuti ingombranti (mobili, elettrodomestici, materassi e divani), la velocità di propagazione è stata tale da mettere subito in difficoltà il personale del Cipnes e i vigili del fuoco.

Le operazioni di spegnimento, molto impegnative, hanno impedito una disastrosa propagazione del rogo a tutto l’impianto di smaltimento. I danni sono contenuti per quanto riguarda le strutture, ma ingenti se si considerano i costi per la bonifica. Ieri il direttore del Cipnes, Aldo Carta, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in attesa delle valutazioni tecniche sull’episodio.

Indagine sulle cause

L’impianto di Spiritu Santu è strategico, serve praticamente tutti i centri della Gallura. Anche se è fortemente osteggiato dalla comunità di Murta Maria per i miasmi. In un anno vengono trattate circa 90mila tonnellate di rifiuti.

Il fenomeno degli incendi non è nuovo, il Cipnes ha presentato decine di denunce in passato, ma va anche detto che alcuni suoi dirigenti sono stati indagati per la presunta mancata adozione di misure di sicurezza.

Le denunce sono state presentate dal Cipnes per il conferimento illegale in discarica di materiale estremamente pericoloso, grossi razzi di segnalazione in dotazione alle navi nascosti in mezzo ai rifiuti.

Ma per l’ultimo episodio non si esclude l’ipotesi peggiore, quella del dolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA