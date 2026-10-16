Rifiuti, il porta a porta arriva nell’agro 

Alghero si prepara a una nuova fase nella gestione dei rifiuti. Dal 26 ottobre sarà in vigore il nuovo appalto di igiene urbana, affidato per otto anni, con opzione per il nono, al raggruppamento di imprese Ciclat Trasporti Ambiente e Sangalli Giancarlo & C. Il servizio è stato presentato ieri negli uffici di Porta Terra dal sindaco Raimondo Cacciotto, dall’assessore all’Ambiente Raniero Selva e dai rappresentanti delle imprese affidatarie. La novità più significativa riguarda l’agro, dove sarà introdotta la raccolta porta a porta, uniformando il servizio a quello urbano. Cambia il calendario: carta e cartone saranno ritirati il martedì, il vetro il mercoledì, dopo la raccolta dell’umido, per ridurre l’impatto acustico nelle prime ore del mattino. La frazione organica sarà raccolta il lunedì, mercoledì e sabato. Previsti una maggiore pulizia manuale dei marciapiedi, con operatori dedicati ogni giorno, il potenziamento del lavaggio stradale, l’installazione di 400 nuovi cestini portarifiuti, il prolungamento del servizio estivo da quattro a cinque mesi (15 maggio-15 ottobre), lavaggi periodici di piazze, scalinate e portici e uno sportello di assistenza agli utenti. Alcuni servizi sono già avviati, tra cui l’apertura domenicale degli ecocentri. (c. fi.)

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