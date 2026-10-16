SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Alghero.
17 ottobre 2026 alle 00:13

Rifiuti, il porta a porta arriva nell’agro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Alghero si prepara a una nuova fase nella gestione dei rifiuti. Dal 26 ottobre sarà in vigore il nuovo appalto di igiene urbana, affidato per otto anni, con opzione per il nono, al raggruppamento di imprese Ciclat Trasporti Ambiente e Sangalli Giancarlo & C. Il servizio è stato presentato ieri negli uffici di Porta Terra dal sindaco Raimondo Cacciotto, dall’assessore all’Ambiente Raniero Selva e dai rappresentanti delle imprese affidatarie. La novità più significativa riguarda l’agro, dove sarà introdotta la raccolta porta a porta, uniformando il servizio a quello urbano. Cambia il calendario: carta e cartone saranno ritirati il martedì, il vetro il mercoledì, dopo la raccolta dell’umido, per ridurre l’impatto acustico nelle prime ore del mattino. La frazione organica sarà raccolta il lunedì, mercoledì e sabato. Previsti una maggiore pulizia manuale dei marciapiedi, con operatori dedicati ogni giorno, il potenziamento del lavaggio stradale, l’installazione di 400 nuovi cestini portarifiuti, il prolungamento del servizio estivo da quattro a cinque mesi (15 maggio-15 ottobre), lavaggi periodici di piazze, scalinate e portici e uno sportello di assistenza agli utenti. Alcuni servizi sono già avviati, tra cui l’apertura domenicale degli ecocentri. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La protesta.

«Più soldi alle scuole, meno alle armi»

l V. Pinna, Ragas, Zedda
L’ex manager di Meridiana e Geasar: monopoli dannosi, la regia non deve essere privata

Scalo di Olbia, l’eldorado di F2i: 141 milioni di dividendi dal 2021

Opposta la gestione pubblica di Cagliari: quasi tutti gli utili nelle riserve 
Alessandra Carta
La mobilitazione

«Più fondi alla scuola, meno alle armi»

Istituti a pezzi, topi, personale insufficiente: a Cagliari il grido degli studenti 
Umberto Zedda
Agroalimentare

«Non è una crisi di mercato, sul pecorino romano soffia aria di speculazione»

Saba: prima di svendere il prodotto si utilizzino gli strumenti finanziari 
Andrea Artizzu
Il rogo

Fiamme a Elmas nel deposito FedEx: distrutti 11 mezzi

Il fuoco è divampato di notte, si sospetta un gesto doloso 
Sara Saiu
L’anniversario

I ricordi di pioggia delle bambine di Gairo vecchio

Sono passati 75 anni dall’alluvione che distrusse anche la vicina Osini 
Simone Loi
L’allarme

Sbarchi senza fine, in meno di 48 ore arrivati 260 migranti

Emergenza nelle coste del Sulcis I sindaci: «Ora interventi efficaci» 
Fabio Murru