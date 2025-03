Rifiuti, il pellegrinaggio del perfetto conferitore 

La raccolta differenziata è un dovere civico, etico e morale. C'è chi ci crede a tal punto che la fa da prima fosse obbligatoria. Come Massimo Mulas, tortoliese, che racconta senza polemica ma in ottica di un miglioramento la sua "disavventura" nel conferire alle isole ecologiche facendo la spola da una all'altra. «Seguo attentamente il calendario ma nei giorni scorsi la mia precisione e pazienza sono stata messe a dura prova - racconta - sembrava stessi giocando al gioco dell'oca, in un'isola si può conferire il secco ma non gli ingombranti, allora deposito il secco e vado in quella dove si possono lasciare gli ingombranti; ma questi erano di plastica dura e avrei dovuto portarli a Baccasara, che apre solo di pomeriggio. Un consiglio: se si vuole raggiungere l'eccellenza si eliminino certi disagi». Il consigliere con delega all'ambiente Riccardo Falchi, sempre pronto al confronto, spiega: «Come primo atto dall'insediamento abbiamo esteso l'orario di apertura delle isole ecologiche, confermandolo con una recente delibera che stanzia 50 mila euro per questa attività. Le scelte sui rifiuti da poter conferire sono state fatte sulla base dello spazio e della necessità di raccoglierli in specifici contenitori separati. Chiediamo comprensione se non è possibile conferire qualsiasi tipo di rifiuto ovunque. Il contratto di appalto è in scadenza - precisa - siamo in fase di analisi dei requisiti e raccolta delle richieste per strutturare il prossimo al meglio».

RIPRODUZIONE RISERVATA