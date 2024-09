Rifiuti, il nuovo appalto infiamma l’Aula 

Tari, evasori, mastelli, isole ecologiche, ecocentri e Polizia locale. Il dibattito sulla raccolta differenziata infiamma l’Aula di Palazzo Bacaredda dove ieri sera maggioranza e opposizione si sono confrontati sull’appalto indubbiamente più importante e corposo per la città (50 milioni di euro all’anno per almeno sette anni la base d’asta). Un confronto a volte pungente, critico e puntuale che mai però è scaduto in battibecco tra fazioni. Da una parte il sindaco Massimo Zedda e l’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi, dall’altra i consiglieri di minoranza che hanno ribadito con forza la loro posizione contraria. I tempi stringono, la scadenza del 30 settembre è dietro l’angolo anche se è già stata prevista una proroga tecnica che posticipa la deadline.

Costi raddoppiati

Ad aprire la discussione il consigliere Pierluigi Mannino. «I costi del prossimo appalto raddoppieranno rispetto all’attuale. Non capisco perché ci si ostini a fare un appalto da sette anni quando anche l’Antitrust ha affermato che cinque sono sufficienti». Dopo una parentesi sulla discussione delle aree idonee per gli impianti fotovoltaici sul territorio comunale e il ricordo di Cesare Poli, il dibattito ritorna sull’appalto dei rifiuti con l’ordine del giorno con 40 punti presentato da Raffaele Onnis. A seguire il documento illustrato dalla consigliera di maggioranza Francesca Mulas, a capo della commissione Ambiente, nel quale si chiede che venga commissionato un sondaggio tra i cittadini per valutare suggerimenti e modifiche; un sistema tecnologico a disposizione dei cittadini per il controllo dei conferimenti del secco nelle isole ecologiche; valutare i bisogni e le necessità di persone con particolari fragilità come anziani, sole o con altre vulnerabilità provvedendo ad aiuti concreti.

La seduta si interrompe per una richiesta di chiarimenti sul dibattito chiesta da Giuseppe Farris al presidente del Consiglio Marco Benucci che convoca i capigruppo. Al rientro in Aula Edoardo Tocco, rivolto all’assessora Giua Marassi, cerca di stemperare i toni. «È l’appalto più importante del Comune, per questo deve coinvolgere tutti. Spero che ci sia un’apertura, serve condivisione». Roberto Mura (Alleanza Sardegna) mette l’accento su un fatto politico: «L’aumento della Tari sarà di 200 euro a utenza, il calcolo è presto fatto, è sufficiente dividere il costo annuale dell’appalto per il numero di contribuenti. Abbiamo posizioni diverse: noi vediamo nei cittadini persone sulle quali scommettere. Per noi le ecoisole sono una strada da percorrere».

No ai mastelli

Farris, ex candidato sindaco, conferma la linea della campagna elettorale. «Siamo contro i mastelli, un sistema estremamente oneroso che comporta una Tari spropositata e costringe tanti cagliaritani a tenerli in ambienti ristretti, con scarsa igiene, e che non contribuisce al decoro della città». Per Alessandra Zedda «bisogna evitare errori sulla durata dell’appalto, l’esigenza principale è di avere la città pulita. Chiediamo l’incremento delle isole ecologiche e degli ecocentri».

Le repliche

L’assessora all’Ambiente respinge le critiche al mittente: «La Tari sarà sufficiente a coprire il costo del nuovo appalto». Sui tempi conferma i 7 anni più altri due di proroga, «condizioni che favorirebbero la partecipazione di più concorrenti all’appalto e che consentirebbero di ammortizzare i costi di un servizio che coinvolge 500 dipendenti e 400 mezzi». Pacato l’intervento del sindaco Zedda che vuole evitare fratture con l’opposizione. «Con le isole ecologiche non è possibile il controllo, ciò ci impedisce il calcolo della Tari. Occhio a forzare sulla meccanizzazione, ci sarebbe un problema di occupazione e maestranze non facilmente convertibili». Il dibattito proseguirà martedì prossimo. (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA