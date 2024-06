Rifiuti, il conto sale del 10 per cento 

Le maggiori spese per il conferimento dei rifiuti nei centri di smaltimento, in particolare modo per le frazioni secco e ingombranti, spingono in alto la bolletta rifiuti dei contribuenti di Serramanna. Gli aumenti, in media del 10 per cento, sono la cartina di tornasole del Piano economico finanziario (Pef) dei rifiuti votato a maggioranza dal Consiglio comunale (contrarie le opposizioni) che segna un aumento di circa 100 mila euro nella spesa complessiva per il servizio.

Tariffe e rate

«Con l’obbligo di copertura del servizio al 100 per cento l’aumento va spalmato su tutte le utenze», ha precisato Elena Fadda, consigliera di maggioranza, che ha relazionato in Aula l’ordine del giorno sull’approvazione del Pef, le tariffe e numero e scadenze delle rate. Fra le utenze economiche, a pagare di più, secondo il principio chi più inquina più paga, saranno i banchi di mercato: ortofrutta, mense, birrerie, bar-caffè e ristoranti. «La Tari per il 2024 potrà essere pagata in sei rate mensili da luglio a dicembre 2024», ha aggiunto Fadda: «L’auspicio è che l’anno prossimo la sesta rata, anziché essere pagata entro il 31 dicembre possa essere anticipata al 30 novembre, anche per avere una migliore contezza dei saldi del fine anno».

Confronto sulle cifre

Da 1 milione 230 mila del 2023 a 1 milione 326 mila del 2024: il Pef lievita di circa 100 mila euro e di conseguenza si appesantisce la bolletta Tari dei serramannesi. Il sindaco Gabriele Littera ridimensiona il rincaro: «Pagheranno mediamente 1 euro al mese per ogni componete del nucleo familiare». Un modo differente, e di minor impatto, rispetto al “più 10 per cento” usato dai capigruppo di minoranza Gigi Piano e Carlo Pahler. «C’è una percentuale media di aumento di circa il 10 per cento», rileva il primo, che fa qualche esempio: «Un singolo componente con casa di 100 metri quadri nel 2023 pagava 149 euro, nel 2024 ne pagherà 158. Un’utenza Tari con quattro componenti e 100 metri di superficie pagherà quest’anno 443 euro a fronte dei 390 pagati nel 2023: ben 53 euro in più, che non sono pochi».

Il sindaco Littera spiega le ragioni degli aumenti: «Le nuove regole imposte dall’autorità Arera hanno spostato sulla componente variabile (quella che tiene conto del numero dei componenti) un peso maggiore rispetto a quella fissa che tiene conto della superficie dell’utenza. Al di là di tutto, credo che l’aumento sia contenutissimo per l’aumento della premialità nella differenziata che assorbe quasi completamente gli aumenti invece molto forti dei costi di conferimento, specie delle fazioni secco e ingombranti».

Prima rata entro luglio

Per gli utenti serramannesi il primo appuntamento con la Tari sarà fra poco più di un mese: le prime cinque rate saranno calcolate applicando le tariffe dell’anno precedente, la sesta a conguaglio applicando le tariffe dell’anno 2024.

RIPRODUZIONE RISERVATA