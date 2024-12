«Rifiuti, il Comune risponda» 

Sono numerose le segnalazioni di discariche all’interno di San Gavino e nelle periferie. «Se un cittadino segnala un disservizio, deve ricevere il giusto supporto, ma l’atteggiamento del sindaco è sempre orientato alla giustificazione e a difendere se stesso e le sue scelte anche quando basterebbe mostrare comprensione verso i cittadini. Il primo cittadino deve farsi garante e portavoce delle istanze dei cittadini – dicono Angela Canargiu e Nicola Ennas, consiglieri comunali di minoranza che hanno denunciato a più riprese lo stato di degrado del paese e invitato l’amministrazione a tenere conto delle segnalazioni – Per mesi l’ecocentro è rimasto chiuso e sono stati accumulati tantissimi rifiuti da smaltire senza trovare una soluzione concreta. Sarebbe stato il caso di fare un’appropriata ordinanza e un deposito preliminare di emergenza, come è stato fatto da altri sindaci in altri comuni. Tutto ciò avrebbe alleggerito i cittadini e favorito il decoro urbano evitando la presenza e la concentrazione dei rifiuti per strada».

Intanto a San Gavino prosegue l’azione del gruppo dei volontari “Eco-Cittadino” e del gruppo consiliare “Civico 24-29” che hanno raccolto tantissimi rifiuti nell’area della nuova stazione. ( g. pit. )

