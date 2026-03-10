Rifiuti, il Comune multa la ditta 

L’amministrazione comunale di Assemini prova a mostrare i muscoli contro il Raggruppamento temporaneo di imprese (San Germano ed Etambiente) che gestisce l’igiene urbana cittadina. Ma l’operazione “trasparenza” è finita dritta nel mirino delle opposizioni. Una sanzione da mille euro - briciole rispetto al valore dell’appalto - viene presentata come un segnale di rigore, mentre la macchina burocratica rischia la paralisi operativa. Il caos dietro le quinte non riguarda i cassonetti, ma l’assenza di dati: la società San Germano avrebbe “dimenticato” di inviare i report sulla movimentazione dei rifiuti e ignorato i solleciti sul “Modello M”, l’identikit del personale in cantiere.

Il disguido

Senza questi documenti l’amministrazione comunale non può pagare le fatture agli impianti e non ha le basi per scrivere il nuovo bando. L’assessora Alessia Meloni prova a spiegare: «In questo inizio dell’anno il gestore si è mostrato poco collaborativo per motivi organizzativi interni che non si devono ripercuotere sul Comune causando rallentamenti alle attività quotidiane. Ci affidiamo alle sanzioni come stabilito nel contratto».

Il dibattito

Se la maggioranza parla di cambio di passo, la minoranza vede solo il minimo sindacale di un’amministrazione in ritardo. Diego Corrias è critico: «Mi sembra una semplice applicazione del contratto, scaduto a novembre 2024 e da allora siamo in regime di proroga. Il vero cambio di passo sarebbe fare il nuovo appalto».

Sulla stessa linea Niside Muscas: «La sanzione non ha un grande valore economico, ma rappresenta comunque un segnale. I dati sul personale sono imprescindibili per predisporre con serietà la nuova gara d’appalto, che è scaduta e aspettiamo ormai da troppo tempo».

«Mille euro di multa su un appalto milionario in proroga da anni rappresentano una barzelletta», dice Alessandro Casula (Pd), « il vero problema è che il Comune non ha fatto il nuovo bando. I cittadini di Assemini non chiedono sanzioni simboliche, ma un servizio efficiente. Ancora nessuna programmazione verso un nuovo ecocentro, la posizione attuale crea situazioni di pericolo che la città non merita».

