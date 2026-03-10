VaiOnline
Assemini.
11 marzo 2026 alle 00:21

Rifiuti, il Comune multa la ditta 

Il motivo: inadempienze burocratiche. La minoranza: contratto scaduto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’amministrazione comunale di Assemini prova a mostrare i muscoli contro il Raggruppamento temporaneo di imprese (San Germano ed Etambiente) che gestisce l’igiene urbana cittadina. Ma l’operazione “trasparenza” è finita dritta nel mirino delle opposizioni. Una sanzione da mille euro - briciole rispetto al valore dell’appalto - viene presentata come un segnale di rigore, mentre la macchina burocratica rischia la paralisi operativa. Il caos dietro le quinte non riguarda i cassonetti, ma l’assenza di dati: la società San Germano avrebbe “dimenticato” di inviare i report sulla movimentazione dei rifiuti e ignorato i solleciti sul “Modello M”, l’identikit del personale in cantiere.

Il disguido

Senza questi documenti l’amministrazione comunale non può pagare le fatture agli impianti e non ha le basi per scrivere il nuovo bando. L’assessora Alessia Meloni prova a spiegare: «In questo inizio dell’anno il gestore si è mostrato poco collaborativo per motivi organizzativi interni che non si devono ripercuotere sul Comune causando rallentamenti alle attività quotidiane. Ci affidiamo alle sanzioni come stabilito nel contratto».

Il dibattito

Se la maggioranza parla di cambio di passo, la minoranza vede solo il minimo sindacale di un’amministrazione in ritardo. Diego Corrias è critico: «Mi sembra una semplice applicazione del contratto, scaduto a novembre 2024 e da allora siamo in regime di proroga. Il vero cambio di passo sarebbe fare il nuovo appalto».

Sulla stessa linea Niside Muscas: «La sanzione non ha un grande valore economico, ma rappresenta comunque un segnale. I dati sul personale sono imprescindibili per predisporre con serietà la nuova gara d’appalto, che è scaduta e aspettiamo ormai da troppo tempo».

«Mille euro di multa su un appalto milionario in proroga da anni rappresentano una barzelletta», dice Alessandro Casula (Pd), « il vero problema è che il Comune non ha fatto il nuovo bando. I cittadini di Assemini non chiedono sanzioni simboliche, ma un servizio efficiente. Ancora nessuna programmazione verso un nuovo ecocentro, la posizione attuale crea situazioni di pericolo che la città non merita».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 