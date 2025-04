Rifiuti, il Comune cambia passo 

Cambiare abitudini. Il Comune accelera sulla raccolta differenziata variando i tempi del conferimento e spronando i propri cittadini ad avere comportamenti virtuosi sulla consegna corretta dei rifiuti. «Siamo al 61,70%- ha ricordato ieri a Palazzo Ducale l’assessore alla Transizione ecologica Pierluigi Salis nell’incontro per illustrare le nuove misure- e dobbiamo arrivare al 65 voluto dalla Regione». Un gap in apparenza minimo che però ogni anno porta via 180mila euro in penalità dalle casse comunali.

Le novità

Come primi rimedi la decisione, in vigore dal 1° giugno, di gettare la spazzatura nei cassonetti solo dalle 13 alle 24 mentre nei weekend sarà vietato conferire dalle 24 di venerdì alle 13 di domenica. «Il motivo - chiarisce ancora Salis- si deve al fatto che la domenica le discariche sono chiuse. In questo modo si preserverà il decoro e l’igiene». «Ho chiesto poi - aggiunge il sindaco Giuseppe Mascia- che si aumentino le telecamere per individuare chi sbaglia». Sorvegliare e punire quindi con una multa da 50 euro per ogni contravvenzione e grazie ai 70 occhi elettronici disseminati tra la città e l’agro. «In questa seconda zona- ricorda il dirigente del settore Ambiente Giovanni Pisoni, affiancato da Deborah Manca, responsabile del servizio Gestione dei rifiuti -sono già 20 le discariche abusive individuate». E proprio nell’agro come in alcuni quartieri periferici la raccolta avviene con il porta a porta, modalità che l’amministrazione vuole estendere al centro urbano ed è prossimo a sperimentare in due nuove aree.

L’altra novità è l’app Municip.Io, già attiva in realtà dal 2016 ma scaricata solo da 2300 persone che consentirà che l’utenza si interfacci con gli uffici sulle segnalazioni e le problematiche del servizio. Tutte le news saranno fruibili con la campagna di comunicazione “La città che vogliamo” che avrà come testimonial Stefano e Michele Manca, in arte Pino e gli anticorpi, e che è stata spiegata dal coordinatore delle attività di comunicazione dell’appalto dei rifiuti Giampiero Barrocu. Intanto cresce l’allarme per la discarica di Scala Erre, ormai arrivata a esaurimento per il vincolo sulle volumetrie imposto dalla Regione su secco e residuo. «Bisogna prendere una decisione- chiosa Mascia- non si potrà certo continuare a scavare fino alla Corsica».

RIPRODUZIONE RISERVATA