Rifiuti, il calendario invernale 

La raccolta porta a porta, dal 1 ottobre, ritorna al calendario invernale. La Cosir, la ditta che gestisce il servizio di igiene ambientale, passerà a ritirare la frazione umida due volte alla settimana - il lunedì e il venerdì - e non più tre, con il mercoledì come giorno addizionale, come avviene da maggio a settembre. Questo per quanto riguarda le utenze domestiche, mentre la variazione di quelle commerciali riguarda la raccolta del vetro, che sarà ritirato solo il mercoledì. Il resto del calendario rimarrà invariato, almeno fino a maggio prossimo. Dall’assessorato all’Ambiente, guidato da Maria Tegas, arrivano alcune precisazioni. «Chiediamo ai cittadini una maggiore attenzione nell'utilizzo corretto delle buste del secco (sacchi grigi dotati di una piccola stringa bianca) che dovranno essere utilizzate esclusivamente per tale tipologia di rifiuto». (p. cam.)

