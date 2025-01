Rifiuti, il calendario è on line 

Il calendario della raccolta differenziata dei rifiuti è online. In attesa della distribuzione porta a porta alle utenze domestiche e commerciali dei calendari cartacei, l’annuario predisposto dal Consorzio Cisa (ente appaltante del servizio svolto dalla società Formula Ambiente Spa) che indica i giorni dedicati al ritiro delle diverse frazioni di rifiuti nei comuni di Nuraminis e Villasor è disponibile sulle pagine web istituzionali dei due Enti.

A Nuraminis l’Amministrazione comunale ha anche provveduto ad inviare il calendario ai cittadini attraverso il sistema di messaggistica whatsapp. Un’anteprima che consente di verificare come il calendario dei rifiuti sia pressoché confermato rispetto al 2024, con tre giorni alla settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dedicati alla raccolta della frazione umido dei rifiuti, un giorno (il giovedì) per il secco, uno (il sabato) per vetro e lattine, mentre il ritiro porta a porta di carta e plastica avverrà il martedì, alternativamente, a cadenza bisettimanale. Diversi i giorni dedicati al ritiro dei rifiuti delle utenze commerciali: il lunedì le frazioni umido e vetro-lattine, mercoledì umido e plastica, giovedì il secco, venerdì umido e carta, sabato vetro e lattine. (i. pil.)

