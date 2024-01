Rifiuti, i virtuosi della differenziata 

Promossi. I cagliaritani, smentendo le malelingue e i detrattori, sono gli artefici di un record sino a poco tempo fa impensabile, fa contribuendo in modo determinante a far balzare la nostra Isola al secondo posto della classifica stilata dal Snpa, il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente.

Il rapporto evidenzia che è in aumento la raccolta differenziata nazionale che si attesta al 65,2% della produzione totale. Le percentuali più alte si registrano in Veneto, con il 76,2%, immediatamente dopo la Sardegna (75,9%). Supera per la prima volta la soglia del 50% la regione Sicilia (51,5%), che nell’ultimo quinquennio fa registrare un aumento di 22 punti percentuali. Un abisso di distanza.

I numeri

Dai dati dell’Osservatorio dei rifiuti del Comune di Cagliari emergono i passi da gigante compiuti in sette anni, dal 2017 al 2023, la durata della gara d’appalto per la raccolta. Numeri importanti anche perché, sempre secondo l’Atlante demografico comunale, i residenti da 154.651 del 2017 sono diminuiti a 150.679 del 2023. Con oltre 4.000 abitanti in meno la produzione totale di rifiuti è scesa del 26 per cento, passando dalle 92.000 tonnellate del 2017 alle 68.400 del 2023. Il vero aspetto positivo viene messo in luce da altri indicatori, come la produzione di secco indifferenziato, passata da 63.800 tonnellate a 16.000 tonnellate; di contro sono aumentati addirittura dell’85 per cento i rifiuti differenziati, da 28.300 tonnellate a 52.400. Facendo due conti la percentuale di raccolta differenziata è passata dal 31 al 77 per cento (+ 46 per cento). Ma quanti rifiuti produce un cagliaritano? Nel 2017 ha generato 595 chili, nel 2023 454 chili, una differenza del -24 per cento. È andata ancora meglio la produzione di secco indifferenziato passata da 413 chili pro capite a 106, – 74 per cento. Record assoluto nei chili di rifiuti riciclabili che sono quasi raddoppiati, passando da 183 chili del 2017 a 348 dell’anno scorso, + 90 per cento.

Il traguardo

Per l’assessore comunale ai Servizi tecnologici Alessandro Guarracino «l’importante è ridurre ancora di più i rifiuti inutilizzabili». Perché? «Semplice, anche loro generano un processo negativo, una parte del ciclo è inquinante, è sufficiente pensare ai camion che li trasportano». Per l’assessore, l’altro aspetto fondamentale è la riduzione del “packaging”, i materiali con i quali vengono confezionati alcuni prodotti. «Un esempio su tutti – afferma Guarracino – l’insalata già pronta in buste venduta nei market, molto meglio prediligere quella sfusa».

Tari ed evasori

Per l’assessore l’evasione massiccia della Tari (Tassa sui rifiuti) è una leggenda. «Il tasso di morosità è veramente basso, in linea con le grandi città». E i “fantasmi”, quelli che non sono censiti nelle banche dai del Comune? «Non abbiamo una stima precisa – aggiunge l’assessore – ma siamo nell’ordine di qualche migliaia, non superiamo il 2 per cento dei residenti». Perché in alcuni quartieri l’immondezza viene abbandonata per strada? C’è la ritrosia di alcuni cittadini a non fare la differenziata. Non solo, abbiamo accertato che i cumuli di rifiuti si formano per colpa dei maleducati che spesso vivono fuori dalla città».

Le bollette

I maniaci del secco indifferenziato, dei 26 mastelli all’anno e della bolletta puntuale, si aspettavano una riduzione della tassa sui rifiuti. Fatta la comparazione con la tariffa del 2022 l’importo è uguale. «In 4 anni siamo riusciti a ridurre la tassa del 15 per cento nonostante l’inflazione abbia fatto registrare una crescita tra il 5 e il 12 per cento. È aumentata la bolletta dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua. L’unica tassa che è rimasta invariata è quella sui rifiuti. Nonostante l’aumento del costo della vita c’è una diminuzione virtuale della tariffa, i cittadini pagano come lo scorso anno».

