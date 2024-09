Rifiuti, i sacchetti sono gratis 

A partire da questa settimana e fino alla fine dell’annoverranno distribuiti gratuitamente i sacchetti per la raccolta differenziata. Una scelta dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Pilia per supportare i cittadini che devono corrispondere la Tari.

L’aumento dei costi del servizio gestito in maniera associata con gli altri Comuni della Comunità montana Sarcidano Barbagia di Seulo ha avuto ricadute anche sui costi che gli utenti devono sostenere per questo servizio. Un piccolo sostegno dunque alle famiglie che proprio in questo periodo dovranno saldare il costo di questa imposta.

La raccolta differenziata prevede il ritiro della spazzatura porta a porta e inoltre in quasi tutti i paesi che hanno aderito al progetto è presente un ecocentro per il ritiro di ingombranti e rifiuti particolari. All’interno del sito presente ad Isili ci sono inoltre due raccoglitori per gli indumenti usati mentre fuori è possibile conferire gli olii esausti negli appositi contenitori. Le buste potranno essere ritirate dagli interessati presso l’ufficio tributi fino al 31 dicembre prossimo.

