Rifiuti, guerra all’emergenza 

Più controlli della Polizia locale, nuove telecamere in arrivo, e presto scenderanno in campo le guardie ambientali. Sono alcune delle iniziative studiate dal Comune per superare l’emergenza rifiuti in città, con una strategia che inizia a dare i primi risultati: meno sacchetti abbandonati per strada, e la percentuale di differenziata nell’ultimo mese supera l’80 per cento. «Serve però più senso di responsabilità da parte di tutti», l’appello del sindaco Graziano Milia ai quartesi, «solo così riusciremo a evitare un aumento della Tari». In vista c’è anche l’avvio della tariffa “puntuale" prevista nel nuovo appalto di igiene urbana.

Gli interventi

I cumuli di rifiuti che nelle scorse settimane regnavano lungo i marciapiedi di diversi quartieri - compreso il centro città - iniziano a sparire. Anche quelli abbandonati a ridosso dei cestini pubblici sembrano solo un brutto ricordo. «La situazione negli ultimi giorni è migliorata di molto», fa notare lo stesso sindaco, «frutto di una più puntale collaborazione tra Comune e De Vizia, ma occorre non abbassare la guardia». Segno che il servizio di raccolta dei rifiuti, dopo i primi mesi dell’anno in affanno, riprende a funzionare con regolarità. Non solo: è servita anche la campagna avviata da qualche mese in collaborazione con la Polizia locale, con più controlli in giro per la città per verificare il corretto conferimento dei rifiuti porta a porta, e contrastare il triste fenomeno del sacchetto selvaggio. Inoltre - fanno sapere dal Comune - è in fase di implementazione il servizio di videosorveglianza nei punti sensibili e nelle aree di maggiore abbandono del territorio comunale.

La differenziata

Il report sulla raccolta differenziata conferma un deciso aumento della percentuale: il valore medio per il 2024 è del 78,21 per cento, mentre nei mesi di maggio e giugno è stata superata la soglia dell’80 per cento, con la certezza - quindi - della premialità regionale. Fra le novità c’è poi il passaggio alla tariffa cosiddetta “puntuale”, che consentirà di pagare il tributo comunale sulla base della quantità di rifiuti prodotta. «Per poterla introdurre è necessario prima ottimizzare il servizio», sottolinea il sindaco.

A breve entreranno in servizio anche gli ispettori ambientali, appena formati e pronti a scendere in campo - in collaborazione con l’assessorato all’Ambiente e con gli agenti del Nucleo di vigilanza ambientale - per sensibilizzare e informare i cittadini sulle pratiche da seguire nella gestione dei rifiuti. «L’amministrazione non si muove in un’ottica di repressione ma bensì di prevenzione», spiega ancora il sindaco, «anche nella prospettiva di un ulteriore miglioramento del dato attuale. Questa è la strada giusta da percorrere per ottenere i risultati auspicati e garantire un ideale standard di decoro urbano».